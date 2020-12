Platforma online dedicata vaccinarii anti-COVID da deja erori. Medic: "Nu poti sa te inregistrezi"

Hibele platformei sporesc neincrederea

"Persoanele fizice nu se vor descurca"

Medic de familie: "Nu e nimic intuitiv la platforma"

Deja vu al campaniei de vaccinare anti HPV

Altii, respectiv cei care lucreaza in ambulator, nu au fost cuprinsi deloc in platforma. Categoria a III-a, populatia generala, nici macar nu are posibilitatea de a se programa la vaccinare, cel putin nu in acest moment.Spre exemplu, doctorul Sorin Paveliu, medic primar Medicina interna si expert in politici de sanatate, spune ca disfunctionalitatile platformei nu fac altceva decat sa creasca neincrederea in procesul de vaccinare."Inregistrarea la primele doua categorii (personal medical si autoritati publice) se face numai prin angajator, care trebuie sa se identifice cu un certificat digital, pentru legatura cu ANAF-ul, respectiv cu sistemul informatic unic integrat (SIUI). Pentru populatia generala, adica a treia categorie, inca nu este definit un modul. Problema este ca anumite categorii de medici, cum sunt cei din ambulator, care sunt incadrati ca avand profesii liberale, nu sunt vazuti de sistem. Atunci cand bagi CUI-ul cabinetului, ti se spune ca nu exista. Asa ca degeaba esti in categoria a II-a a persoanelor la risc, ca nu poti sa te inregistrezi", a declarat pentru Ziare.com medicul Sorin Paveliu."Sigur ca a fost o scapare a celor care au facut platforma si ca probabil ca vor fi remediate aceste scapari. Ulterior, dupa ce te inregistrezi ca persoana juridica, ti se da un cod, si in baza acelui cod, persoana fizica se inregistreaza folosind codul dat de angajator. Abia in acel moment poti sa alegi unde sa te vaccinezi", a punctat specialistul.Acesta e de parere ca nu toti cei care isi vor dori sa se vaccineze detin abilitatile necesare pentru a se programa pe platforma informatica, asa cum e ea conceputa in prezent. Partea buna, spune medicul, e ca persoanele fizice nu vor avea nevoie de un certificat fiscal, ci masura se aplica strict angajatorilor."E si un manual pus la dispozitie, lung, dar incomplet. S-au grabit pentru a se incadra in termenul anuntat cu lansarea platformei. Desi sunt multi cei care nu vor sa se vaccineze, sunt romani care vor sa se vaccineze. Si aici e o batalie pe care trebuie sa o duca autoritatile, cu cei care nu isi doresc acum sa se vaccineze. Daca nu atingem acel prag de 60% rapid, nu va fi bine deloc. Statul roman nu va da la fiecare trei luni 120 de milioane de lei pentru a cumpara vaccin. E echivalentul unui spital regional", a completat Paveliu.Discutii referitoare la interfata neprietenoasa a platformei au existat si la nivelul medicilor de familie care au incercat sa se inscrie si care au abandonat procesul."Nu e nimic intuitiv sau prietenos la aceasta platforma! Eu am incercat ieri de doua ori sa ma planific si nu am reusit sa depasesc etapa crearii de cont, si asta cu nervi destui. Am abandonat, propunandu-mi sa revin cand imi trec nervii si pot dedica destul timp si rabdare acestui demers. Dar realizez ca putini vor face asa, multi vor abandona definitiv", au explicat oficiali din randul medicilor de familie pentru Ziare.com.Acestia sunt de parere ca un instrument care ar trebui sa ordoneze si sa eficientizeze nu face altceva decat sa ingreuneze situatia."Posibil sa fi existat ratiuni de siguranta, securizare, evidenta, dar acest instrument este atat de neprietenos incat poate contribui considerabil la compromiterea intregului demers de vaccinare, pe langa deficientele evidente, majore de comunicare a acestei strategii. Este un deja vu cu campania de promovare a vaccinarii anti-HPV, esuata atat de lamentabil!", au completat sursele citate.