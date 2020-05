Medicii de ambulator reclama ca sunt discriminati si ignorati de stat: Nu am primit stimulente financiare, materiale de protectie si trebuie sa platim impozitul pe cladire

Ziare.

com

Ei sustin, intr-o scrisoare deschisa , ca nu au primit materiale de protectie sau dezinfectanti, desi medicii de familie au primit.De asemenea, ei reclama ca sunt obligati sa plateasca impozit pe cladirile in care lucreaza, in conditiile in care medicii de familie au fost scutiti de acest impozit.In plus, medicii de ambulator mai sustin ca ei nu au primit stimulentul financiar lunar de 2.500 de lei acordat pe perioada pandemiei personalului medical din spitale, de pe ambulante si medicilor de familie."Noi nu am cerut recunostinta. Intr-o Romanie... normala... medicii isi fac datoria. Este normal sa ne vedem pacientii. Este normal sa nu se moara de boli cronice, chiar daca apar epidemii.Nu este normal sa fim uitati, discriminati, trecuti cu vederea.Nu este normal sa fim trimisi in linia intai cu mainile goale. Sa nu primim materiale de protectie, dezinfectanti, atunci cand cei de langa noi, medicii de familie au primit.Nu este normal sa fim obligati sa platim impozit pe cladirile in care lucram, atunci cand cei de langa noi, medicii de familie au fost scutiti.Nu este normal ca cei de langa noi, medicii de familie sa primeasca stimulente financiare si noi nu. Luptam la fel, in aceeasi transee.Nu este normal ca valoarea punctului sa creasca de un an doar pentru medicii de familie si pentru medicii de ambulatoriu nu. Nu mai vorbim de salariile din spitale.Nu este normal ca Primul Ministru sa ne raspunda ca a trimis spre Ministerul Sanatatii si spre Departamentul pentru Situatii de Urgenta solicitarea noastra pentru materiale de protectie si dezinfectanti (atunci cand nu se mai gaseau la furnizori) si acestia sa ii ignore ordinul.Nu este normal ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta sa nu stie ca ambulatoriul nu este limitat la ambulatoriul de spital sau marile retele.Nu este normal ca Ministrul Sanatatii sa raspunda pe langa subiect atunci cand este intrebat la televizor despre reluarea activitatii in ambulatoriu", se arata in scrisoarea publicata de APMA.Medicii atrag atentia ca ei au fost la datorie in perioada de urgenta si au acordat asistenta medicala tuturor pacientilor, expunandu-se zilnic la riscuri, intrucat au avut materiale de protectie limitate."Care reluare? Pe toata perioada starii de urgenta medicii din ambulatoriul de specialitate au fost la datorie, alaturi de colegii lor medici de familie, acordand nediscriminatoriu asistenta medicala tuturor categoriilor de pacienti, in conditiile in care ambulatoriile spitalelor publice au fost inchise, iar o parte dintre marile retelele medicale private si-au redus semnificativ activitatea.Medicii din ambulatoriu au fost la cabinet, au consultat pacienti, expunandu-se zilnic la riscuri, cu materialele de protectie limitate sau pe terminate, nu am stat in confortul locuintei si ne-am jucat de-a "telemedicina" pentru ca sunt specialitati si boli care nu pot fi controlate telefonic, iar o mare parte dintre pacienti nu au acces la telefoane de ultima generatie care sa ne permita acest lucru. A fost nevoie de noi in cabinet, si noi am fost acolo. In fiecare zi", mai precizeaza documentul citat.In plus, APMA spune ca nu e normal ca medicii de ambulator sa nu fie tratati precum colegii lor."Nu am cerut mai mult, dar nu acceptam mai putin. Masurile luate de Guvern, in loc sa aduca o binemeritata reparatie corpului medical in ansamblu, reusesc sa il divizeze, sa il imparta in specialitati mai importante si mai putin importante, sa ne intoarca unii impotriva celorlalti, desi sanatatea populatiei este un deziderat comun, care se poate obtine prin colaborarea si implicarea atat a medicilor de familie cat si a celor din ambulatoriul de specialitate. Avem nevoie unii de ceilalti si avem nevoie de aceeasi sustinere din partea Statului.Credeti ca va puteti descurca fara noi? Spuneti clar si asumati-va ca asistenta medicala pentru populatie se poate face fara cei peste 20 000 de medici specialisti si stomatologi (carora le-a fost interzis sa lucreze pentru a-i proteja pe ei si pe pacienti) din tara si noi ne vom intrerupe activitatea. E nevoie ca spitalele sa fie coplesite de pacienti ca sa intelegeti rolul nostru in sistemul national de sanatate? Din pacate, din actiunile politicienilor si birocratilor ajunsi sa aiba putere de decizie ni se da de inteles ca noi nu contam.Noi, medicii specialisti din ambulatoriu dorim o Romanie Normala. O Romanie in care munca e respectata si rasplatita la adevarata ei valoare. Nu vrem privilegii, nici pensii speciale, nici decoratii. Dar nici nu mai semnam Contracte ciuntite doar pentru noi. Si o vom intreba pe Doamna cu Balanta daca e just sa fim mereu discriminati sau ne ajuta sa oprim nedreptatea", conchide scrisoarea semnata de dr. Cosmin Alexandrescu, presedintele APMA.