Medicii de familie cer autoritatilor sa fie consultati pentru a se gestiona eficient situatiile legate de pandemia de COVID19

Hibele sistemului

Ce sarcini au preluat medicii de familie

"Dupa sapte luni de pandemie s-ar parea ca lucrurile evolueaza cat se poate de ingrijorator in ceea ce priveste controlul raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2. Este momentul ca autoritatile sa inteleaga faptul ca gestionarea pandemiei nu se poate facesi, fara sa se tina cont de opiniile celor care sunt zilnic in contact cu pacientul.Este anormal ca autoritatile sa profite in mod repetat de capacitatea de tampon a medicilor de familie, categorie pe care cu indarjire au uitat sa o mentioneze in comunicarile lor. Solicitam ferm autoritatilor sa initieze de urgenta consultari cu SNMF pentru gestionarea corecta si eficienta a actualei situatii. Lipsa acestor consultari este una dintre cauzele situatiei epidemiologice actuale", se arata intr-un comunicat transmis duminica.Potrivit sursei citate, se implinesc sapte luni de la declararea starii de urgenta in Romania, o perioada suficienta pentru a intelege care sunt nevoile pacientilor si cum ar trebui institutiile statului sa le satisfaca intr-o cat mai mare masura.SNMF reaminteste faptul ca in 15 martie, odata cu declararea starii de urgenta, a avut loc practic blocarea accesului pacientilor non-COVID la spitale, inchiderea temporara a celor mai multe cabinete din ambulatoriile de specialitate si transferarea ingrijirilor asigurate pana atunci de catre spitale si ambulatoriile de specialitate catre medicii de familie.Sursa citata atrage atentia ca medicii de familie au preluat in toate aceste sapte luni sarcini foarte diverse, cele mai multe cu caracter de noutate pentru profesia medicala in general, dar si pentru specialitatea Medicina de Familie:- triaj epidemiologic pentru cazurile suspecte de infectie cu SARS-CoV-2;- monitorizarea pacientilor pozitivi izolati la domiciliu (chiar si in perioada in care pacientii izolati ar fi trebuit in mod legal sa fie internati, dar autoritatile au preferat in unele zone sa incalce legea);- monitorizarea contactilor directi (de multe ori uitati de autoritati);- rezolvarea urgentelor care nu aveau acces la servicii specializate;- ingrijirea pacientilor cu afectiuni cronice (chiar si in cazul pacientilor cu afectiuni care in perioada anterioara starii de urgenta erau monitorizati exclusiv in mediul spitalicesc);- vaccinarea copiilor si adultilor (fiecare medic de familie ridicand personal vaccinurile de la Directia de Sanatate Publica la care este arondat, aflata uneori la zeci de kilometri distanta de cabinetul si/sau domiciliul sau);- achizitionarea tipizatelor necesare functionarii cabinetului (de la Casele Judetene de Sanatate si de la Directiile de Sanatate Publica), desi actuala pandemie necesita o comunicare prin formulare exclusiv online;- asigurarea suportului informational, medical si emotional pentru pacienti;- implicarea in demersuri pur birocratice necesare populatiei, dar care nu sunt specifice practicii medicului de familie (legatura cu angajatori, scoala, autoritati etc.);- implementarea unor prevederi legislative care se modificau intr-un ritm naucitor si care erau neconcordante unele cu altele (eliberarea de concedii medicale, etc.). Aceste neconcordante au creat neajunsuri foarte mari pacientilor, angajatorilor, medicilor de familie;- elaborarea de circuite si implementarea strict prin eforturi proprii a masurilor destinate prevenirii infectarii cu SARS-CoV-2 a personalului si a pacientilor (in conditiile in care autoritatile au neglijat cu desavarsire acest aspect);- aplicarea responsabila si sigura din punct de vedere epidemiologic a unor decizii nejustificate ale decidentilor (reintroducerea cardului de sanatate de la 01.10.2020 in asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate, obligativitatea eliberarii avizelor epidemiologice si adeverintelor de sport pentru toti cei care frecventeaza vreo forma de invatamant, chiar si pentru cei care desfasoara cursuri online);- semnalarea continua a nefunctionalitatilor sistemului sanitar si transmiterea lor catre autoritati, desi, din pacate, nu s-a tinut cont de atentionarile practicienilor, mai arata sursa citata.