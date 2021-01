Medicii de familie, semnal de alarma asupra posibilitatii cresterii numarului infectiilor respiratorii si al cazurilor de gripa

"Imunizarea antigripala ramane chiar si in aceasta perioada extrem de importanta pentru a reduce riscul unei duble infectari (cu virus gripal si SARS CoV-2) si pentru a evita posibile complicatii determinate de virusul gripal in randul copiilor si al comunitatii.SNMF incurajeaza vaccinarea antigripala a copiilor si adolescentilor avand in vedere ca vaccinarea este cea mai eficienta metoda de prevenire a imbolnavirilor prin gripa", a declarat dr. Dina Mergeani, presedintelele SNMF, potrivit unui comunicat transmis marti.SNMF reaminteste parintilor ca au la dispozitie vaccinuri tetravalente cu administrare intramusculara si intranazala, disponibile in farmacii, dar si vaccinuri distribuite prin programul national de vaccinare care pot fi administrate.Totodata, medicii de familie incurajeaza parintii sa se informeze despre vaccinarea antigripala si despre beneficiile acesteia, sa ia legatura cu medicul de familie, astfel incat sa poata lua o decizie informata cu privire la rolul important pe care il are vaccinarea antigripala in prezent."In contextul in care, cel putin pentru moment, copiii nu vor fi vaccinati impotriva COVID-19 si, in acelasi timp, ei sunt principalii vectori de transmitere a virusului gripal, vaccinarea antigripala a acestora reprezinta o modalitate prin care ii putem proteja de o posibila infectare cu ambele virusuri.Prin vaccinarea acestora putem reduce substantial riscul de imbolnavire si de aparitie a complicatiilor cauzate de virusul gripal, care pot necesita spitalizare, precum si transmiterea virusurilor in comunitate care uneori duc chiar la deces. In timp ce protejam copiii, reducem semnificativ si transmiterea virusului gripal in comunitate", a declarat dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul SNMF, citat in comunicat.