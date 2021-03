Medicii de la ATI ameninta cu demisia in bloc, daca le vor fi reduse veniturile

La randul sau, managerul Spitalului Gaesti, Laurentiu Belusica, afirma ca scaderea sporurilor va determina migratia personalului din sectiile COVID , iar interzicerea cumulului pensie - salariu de la stat va avea ca efect dispartia liniilor de garda."E incalificabil ca, in cea mai mare criza sanitara din istoria moderna, clasa politica sa isi permita sa atenteze la veniturile personalului medical! Daca aceasta tendinta se confirma, reactia comunitatii ATI va fi una pregatita de mult: demisia in bloc si organizarea noastra ca si grup/societate liberala care sa ofere servicii de specialitate spitalelor. Am lucrat la aceasta solutie "Exit" inainte de cresterea salariilor, am consultat juristi si chiar Consiliul Concurentei, propunerea a fost primita cu entuziasm de colegi la Congresul nostru si apoi le-am "fluturat-o" autoritatilor pe sub nas-si sigur si aceasta perspectiva ingrijoratoare pentru ei a contribuit la decizia majorarilor salariale...", afirma Dorel Sandesc.El subliniaza ca o asemenea solutie - practicata in multe tari, inclusiv in Polonia - ar absolvi personalul ATI de responsabilitatea pentru toate deficientele sistemului."La urma urmei, o asemenea solutie - practicata in multe tari, inclusiv de colegii din Polonia, pe care i-am consultat - ne-ar absolvi de responsabilitatile pentru toate deficientele sistemului (care acum ni se pun in mod nedrept in spate), ramanand ca noi sa raspundem doar de ceea ce facem, de profesionalismul nostru. Si astfel grupul nostru, independent, liberal, va deveni un agent mai eficient al schimbarii, pentru ca va impune, contractual, respectarea standardelor", declara Dorel Sandesc.Si medicul Laurentiu Belusica, managerul Spitalului Gaesti, a critica perspectiva unei reduceri a veniturilor din sanatate."Scaderea sporurilor in sanatate conduce inevitabil spre migrarea personalului din sectiile COVID. Interzicerea cumulului pensie salariu conduce spre disparitia liniilor de garda. Sa nu spuneti ca nu ati stiut", a avertizat medicul intr-o postare pe Facebook Ministrul Muncii, Raluca Turcan , a anuntat ca a cerut ministerelor sa prezinte propria viziune in privinta salarizarii in sistemul public, pornind de la niste principii. "Noi propunem ca salariul de baza la care sa se raporteze majorarile sau calculul salariilor sa fie de 2.300 de lei, nivelul salariului minim brut pe economie. Daca sunt sporuri, acestea sa nu depaseasca mai mult de 20% din nivelul salariului de baza, sa fie introduse in grila de salarizare activitati care in momentul de fata nu sunt incluse", a afirmat ea. Palfonarea sporurilor ar afecta mai multe categorii, printre care si personalul medical.De asemenea, Ministerul Muncii a pus deja in dezbatere publica proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat. O astfel de masura ar afecta insa cadrele didactice si medicii, multi dintre acestia lucrand si dupa varsta legala de pensionare, iar iesirea lor din sistem ar avea consecinte pe fondul lipsei de personal.