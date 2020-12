Medicii din Iasi sunt rezervati in privinta sanselor de supravietuire ale bebelusului cu COVID-19. Mama este asimptomatica

Purtatorul de cuvant al Spitalului "Sf. Maria", dr. Lucian Cernahovschi, a declarat ca bebelusul, o fetita de sase saptamani, a fost transferata in cursul noptii de duminica spre luni de la Spitalul Judetean Suceava deoarece are COVID-19."Din pacate, sugarul a venit de la Suceava pozitiv la noul coronavirus. Se mentine starea generala extrem de grava, in continuare este ventilata mecanic, cu suport electromecanic, cu suport electro-cardiac. Are o stare generala extrem de grava. Nu are alte afectiuni anterioare, dar in contextul bolii a facut si un tromboembolism pulmonar mai complicat. Prognostic rezervat", a precizat dr. Cernahovschi.Potrivit sursei citate, mama copilului este si ea pozitiva la SARS-CoV-2, dar este asimptomatica.