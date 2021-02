Medicii si asistentii scolari se intoc de luni in unitatile de invatamant. Ordinul de detasare a acestora la DSP a fost anulat

"Vineri am anulat ordinul de detasare la toti. Se intorc la scoli. Vineri am emis ordin de anulare. Directiiile de Sanatate Publica trebuie sa gaseasca o alta solutie, asta i-am rugat. E prin ordin dat de comandantul actiunii detasarea, avand in vedere ca se deschid scolile noi nu puteam sa mai tinem personalul sanitar al scolilor, asistenti si medici la DSP. Am dat ordinul de revenire, am anulat ordinul de detasare, acum directiile de sanatate publica pot gasi rezidenti, alte categorii de medici , de asistenti si atunci ii detasam. Daca o scoala intra in scenariul de online atunci Directia de Sanatate Publica poate sa ceara pe durata respectiva redetasarea personalului catre ei", a afirmat Raed Arafat , duminica seara la Antena 3.