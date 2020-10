Medicii si cadrele medicale de la scolile inchise din Capitala vor fi detasati la spitalele care trateaza pacienti COVID

"Medicii si cadrele medicale de la scolile inchise vor fi detasati la spitalele care trateaza pacienti Covid", a anuntat prefectul George Cojanu, precizand ca Directia de Sanatate Publica stie despre cate cadre medicale sunt la scolile din Bucuresti, potrivit Digi 24. De asemenea, el a precizat ca spitalul modular ridicat in curtea Spitalului Elias va primi cadre medicale de la Elias si de la Spitalul de Urgenta Floreasca, lipsa personalului medical fiind una din marile probleme ale crizei pe care o traversam.Prefectul a mai anuntat intrunirea luni a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, in urma depasirii in Bucuresti a pragului de 3 cazuri la mia de locuitori "Vom lua masurile pe care le-a anuntat si domnul prim ministru si nu sunt blande. Se inchid activitati, teatre, scoli. Toate masurile se iau maine (luni - n.red.)", a declarat prefectul.El a mai precizat ca Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti va decide inchiderea scolilor, Comitetul pentru Situatii de Urgenta doar stabileste scenariul in care ne aflam.