Medicii trimisi in R. Moldova s-au intors in tara. Orban, Tataru si Arafat s-au dus in vama sa-i astepte (Video)

Ziare.

com

La ceremonia de intampinare de la granita, premierul Orban a vorbit despre cadrele medicale din Romania, spunand ca acestea sunt o "minunata echipa care a facut cinste Romaniei si a contribuit la apropierea si mai mare dintre romanii de pe ambele maluri ale Prutului"."Va multumim, va suntem recunoscatori", le-a spus premierul Ludovic Orban, in vama Albita, medicilor si asistentilor medicali care au participat la o misiune umanitara de doua saptamani in Republica Moldova.Cei 42 de medici si asistenti romani au mers in Republica Moldova pentru a-i ajuta pe colegii lor de dincolo de Prut sa trateze cazurile de COVID-19.