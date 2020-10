Medicul Adrian Marinescu, dupa recordul de peste 4.000 de infectari in ultimele 24 de ore: "Matei Bals este suprasolicitat. Cu siguranta vor fi noi reguli"

"Era de asteptat sa fie asa. Este, de fapt, pata de ulei. Asta inseamna ca daca ai multe cazuri zile la rand, sunt persoane de contact - contactii directi. Nu poti sa opresti asta. S-au luat niste masuri foarte bune, rezultatele le vezi peste o saptamana", a declarat Adrian Marinescu pentru B1.ro "Institutuleste suprasolicitat in momentul de fata", atentioneaza Adrian Marinescu."Noi nu mai avem locuri. Locurile pe care le eliberam, din pacate, se elibereaza mai adesea atunci cand pacientul are o evolutie nefavorabila. Se ocupa foarte repede, exista mereu cereri", a declarat Marinescu.Medicul din Capitala a mai subliniat importanta noilor masuri care ar urma sa fie luate in perioada urmatoare."Cu siguranta vor fi noi reguli, pentru ca lucrurile sa se echilibreze sau sa fie macar la nivel de stabilizare. Vorbim si despre masurile de preventie, o testare extinsa, pregatirea sistemului medical pentru diverse cazuri. Lucrurile acestea, practic, ar putea aduce un echilibru. Daca nu, vorbim despre masuri restrictive", a declarat Adrian Marinescu.