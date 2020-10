Medicul Adrian Marinescu: "Anumite masuri foarte stricte aduc o rezolvare doar pe moment. Este nevoie de echilibru deoarece panica nu duce la nimic bun"

"De cand a inceput pandemia, abordarea mea a fost una optimista si realista in acelasi timp si eu cred ca, in momentul acesta, cu atat mai mult avem nevoie de echilibru. Ma intereseaza ce putem sa facem acum concret, pentru ca, totusi, este un context european si mondial, nu este un lucru care se intampla doar in Romania.Adica nu exista un model care sa fi fost 100% cu reusita nicaieri in lume, in asa fel incat, indiferent cat ne-am gandi noi ce s-a facut si ce nu s-a facut, este clar ca nu putea sa fie perfect, poate ca putea sa fie mai bine. Daca ne gandim la ceea ce se poate face, sigur ca exista si masuri restrictive, doar ca masurile restrictive, dupa parerea mea, de tip izolare sau anumite masuri foarte stricte rezolva doar pe moment.Pot fi folosite aceste masuri atunci cand nu ai incotro: este o situatie de urgenta, presiunea foarte mare la nivelul sistemului medical si nu gasesti o alta solutie. Altfel, cred ca lucrul acesta ar trebui sa ramana doar daca ajungem acolo. De ce spun asta? Pentru ca exista variante si nu toate tarile din Europa au mers pana la urma pe (), ati vazut ca izolarea este doar in cateva orase, in locurile unde intr-adevar lucrurile au mers prost", a explicat medicul, pentru AGERPRES.El a adaugat ca ar trebui sa fie o rutina pentru toata lumea purtarea mastii sanitare, pastrarea distantei fizice, igiena."Cred ca sunt trei componente care ar putea sa ne ajute in momentul acesta. Prima componenta este cea despre care vorbim de luni de zile - se refera la masurile de preventie care sunt pentru noi toti si aici nu este un cliseu. Eu cred ca lucrul acesta ar trebui sa fie o rutina, adica noi toti ar trebui sa realizam ca avem nevoie si de masca si de distantare si de evitarea gesturilor sociale, etc. Le stim, regulile de igiena. Am putea sa imbunatatim asta, este loc de mai bine.A doua componenta se refera la intarirea sistemului medical si mai bine zis organizarea lui cu ceea ce se face in aceste zile - asimptomaticii si formele usoare raman acasa. Scadem cumva presiunea la nivelul spitalelor, pentru ca este foarte mare la momentul acesta, gasim o varianta sa fie implicate mai multe spitale in sistemul COVID. Pana la urma, vom ajunge si in punctul, nu ne dorim, dar este o situatie reala, ca toate spitalele sa participe", a indicat Marinescu.In opinia sa, testarea privind infectia cu SARS-CoV-2 este foarte importanta cand exista o transmitere accelerata a virusului in randul populatiei."In al treilea rand - partea de testare, care este foarte importanta, pentru ca in momentul in care ai o transmitere accelerata la nivelul populatiei sansa sau varianta reala pe care o ai este sa izolezi cat mai multi oameni care ar putea sa aiba COVID. Sigur ca nu poti sa ii testezi PCR, pentru ca nu ai atatea laboratoare, dar, asa cum bine stiti, exista si variantele de teste rapide destul de performante - teste antigenice care acum sunt acceptate. Noi medicii vorbeam despre ele de mult timp. Acum, inclusiv Institutul de Sanatate Publica vorbeste despre varianta aceasta, pentru ca poti face chiar un screening, adica poti sa folosesti in scoli, in institutii si asa mai departe, in spitalele non-COVID. Acestea sunt cele trei componente care ar insemna, dupa parerea mea, masurile de echilibru", a spus Adrian Marinescu.Intrebat cand ar putea sa se reduca numarul de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus, medicul a spus ca este "greu de crezut" ca acest lucru se va intampla "intr-un viitor apropiat"."Legat de momentul cand va fi mai bine, intr-adevar este greu de crezut ca va fi intr-un viitor apropiat si asta pentru ca nu poate Romania sa faca nota discordanta. Totul va merge cumva impreuna cu Europa, adica este clar ca lucrurile se vor intampla in acelasi timp, cu mici decalaje. Si este clar ca daca vine si sezonul rece, la un moment dat, o sa vina si sezonul de gripa in decembrie, inceput de an, este greu ca pana in primavara sa fie o imbunatatire evidenta. Asta nu inseamna ca nu putem gasi un echilibru, in asa fel incat sa convietuim cumva cu virusul noi toti, inclusiv Romania", a declarat medicul.Adrian Marinescu a precizat ca, inainte de a se inregistra o scadere a numarului de cazuri de COVID-19, va trebui sa existe o stabilizare."Inainte de a ajunge la scadere, ar trebui sa avem un echilibru, un platou sau o varianta de platou. Dar asta presupune - este nevoie de testare, este nevoie de responsabilitate din partea populatiei. Sigur, pe urma vin si masurile restrictive, dar masurile restrictive sunt deja luate si ca sa vii peste ele este clar ca iti trebuie izolare, punct. Numai ca izolarea o faci pentru o perioada scurta de timp, mai ales ca sunt criteriile economice, criteriile psihologice si asa mai departe", a mai explicat specialistul.El a completat ca vaccinarea impotriva noului coronavirus ar putea debuta la inceputul anului viitor, in primul rand cu personalul medical si persoanele la risc."Sunt cateva variante de vaccin care sunt pe ultima suta de metri. Este adevarat ca inca nu sunt raspunsurile foarte clare legate nu de siguranta, ele vor fi sigure, legate de durabilitate, cat vor avea efect in momentul in care te vaccinezi. Vaccinul va fi sigur, asta este clar, dar sunt niste intrebari ca, de exemplu, cat o sa aiba durabilitate, cate administrari trebuie facute, trebuie facute la un anumit interval de timp.Lucrurile acestea conteaza, pentru ca, daca vrem sa oprim intr-adevar pandemia, trebuie sa fie o vaccinare extinsa, probabil 70 - 80% din populatie, si trebuie sa stim daca acei anticorpi obtinuti in urma vaccinarii vor tine un interval scurt de timp, probabil ca va trebui facuta o revaccinare si asa mai departe. Eu cred ca undeva la inceputul anului viitor va incepe aceasta vaccinare. Acum poate fi o variatie de doua-trei luni pana cand sa ajunga in Romania, o sa incepem intai cu vaccinarea personalului medical, cei care sunt vulnerabili, pe urma o sa vina si restul oamenilor", a afirmat Marinescu.Potrivit acestuia, virusul a suferit mutatii, insa nu exista dovezi ca ar fi mai agresiv sau mai putin agresiv."Mutatii a suferit oricum, doar ca nu exista dovezi nici ca este mai agresiv, nici ca este mai putin agresiv. Ce stim insa foarte clar este ca se transmite extrem de usor si chiar se vorbeste de o varianta de virus, in mod cert exista mai multe variante de virus, se spune ca in Europa si Statele Unite varianta care circula acum si care este diferita de ceea ce a fost in China este o varianta care nu este mai agresiva, dar care se transmite mai usor.Unele pareri sunt chiar ca ar fi mai putin agresiv, dar aici nu exista dovezi. Oricum, el foarte agresiv nu a fost nici inainte. Daca stam sa ne gandim bine, niciodata nu a fost un virus ucigas, doar ca el a fost oportunist. Oportunist inseamna ca in momentul in care a gasit un sistem imunitar slabit a dat, din pacate, forme severe", a mai aratat medicul.Adrian Marinescu a evidentiat ca panica nu duce la nimic bun, iar lupta cu pandemia nu este pierduta, intotdeauna existand solutii."Parerea mea este ca abordarea, uneori ce vad in media nu creeaza decat panica, adica cumva nu ma ajuta in niciun fel, adica nici sa ma gandesc la panica si nici sa ma gandesc la o cauza pierduta, pentru ca nu este. Intotdeauna vor fi solutii. Si, daca as renunta la lupta tot nu castig nimic, virusul tot acolo este", a conchis medicul.