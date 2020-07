Medicul Adrian Streinu-Cercel, despre pericolul mutatiilor pe care le dezvolta SARS-CoV-2: Virusul nu are de gand sa iasa prea curand din circulatie

"Acest virus SARS-CoV-2 nu are de gand sa iasa prea curand din circulatie - nivelul mare de mutatii pe care a inceput sa si-l dezvolte. Chiar in aceasta dimineata am citit un articol care urmeaza sa fie rapid publicat, cu multitudinea de mutatii pe care le are la nivel de structura de spike, peste 38 de variante, care se pare ca asociaza un grad de infectivitate si de severitate mai mare bolilor pe care le induc.Este foarte adevarat ca aceste mutatii au fost izolate de la Spitalul Pitie-Salpetriere din Paris", a afirmat Streinu-Cercel, joi, la conferinta de lansare a proiectului "Intarirea capacitatii institutionale pentru controlul infectiilor spitalicesti si gestionarea consumului de antibiotice in Romania".El a mentionat ca pacientii care au venit, pana in prezent, la Institutul ''Matei Bals'' cu alte patologii decat COVID nu s-au infectat cu noul coronavirus.