Un cunoscut medic roman, diagnostic sumbru dupa protestele din strada: "Scapa cine poate. Dumnezeu cu mila!"

Multi dintre ei nu au purtat masti si au scandat lozinci anti-guvernamentale si impotriva restrictiilor. Protestatarii au incalcat chiar si masurile in vigoare, care precizeaza ca in localitatile unde incidenta cazurilor de COVID-19 trece de 4 la mia de locuitori circulatia in zilele de vineri, sambata si duminica va fi permisa pana la ora 20. 00.In fata acestei situatii, un chirurg important din Romania , cunoscut pentru pozitiile sale publice transante in criza COVID-19 spune ca astfel de proteste, unde nu se respecta nicio regula de protectie, nu fac decat sa complice si mai mult situatia epidemiologica. Iar sistemul sanitar va intra in curand in colaps."La ce scandal este pe strada cu aceasta demonstratie << neprogramata >> cred ca ne indreptam spre scenariul << scape cine poate, Dumnezeu cu mila >> . In atare situatie solicit sa nu mai existe asteptari de la << criminalii >> din sistemul sanitar, ce vor fi cat de curand depasiti de situatie. Cand in terapia intensiva Covid se moare pe capete zilnic, iar personalul de acolo este la presiune, cam acelasi, de aproape un an, va dati seama ce o sa se intample.Pe cuvant ca-mi vine sa va transmit sa faceti ce vreti, am facut boala, sunt vaccinat asa ca.....asta e! Crede cumva cineva ca noua ne convine ca de aproape un an suntem in presiunea asta continua? O lume intreaga se supune unor reguli, doar in Romania s-a dezmortit democratia de lupta impotriva ocultei ce vrea sa ne inrobeasca", spune Paul Ichim , seful Sectiei de Chirurigie de la Spitalul de Urgenta din Galati.Medicul sustine ca in ritmul acesta de infectare si de presiune pe paturile de ATI, masurile chiar i se par chiar insuficiente.El a criticat faptul ca protestatarii au fost lasati de organele de ordine sa ajunga la spital si sa scandeze acolo tot ce le trece prin cap, in conditiile in care nu mai sunt paturi disponibile la ATI."Ce poate fi mai "frumos", decat sa te duci in poarta Spitalului Judetean la 1 noaptea si sa tipi jos masca, chiar in apropierea paturilor ATI, unde se chinuie sa supravietuiasca cei care au Covid? In mod sigur o buna parte din personalul medical simtindu-se in acele momente foarte apreciat, si-ar fi luat lumea-n cap fiind probabil retinuti de amaratii care se sufoca. Si cand te gandesti ca astia strigau ca naucii in crucea noptii ca vor libertate, paza fiindu-le asigurata de organele de ordine", a mai transmis medicul galatean.