Medicul Bacalbasa, infectat cu COVID. "Sunt dependent de oxigen"

Controversele

"Ma aflu intr-o situatie absolut anormala, dependent de oxigen. E foarte greu pe omul care-i animal social sa-l faci sa respecte distantarea. N-ai ce face. In viata, din pacate, te pui in fata unor situatii, din care esential este sa supravietuiesti.E aproape imposibil sa te feresti, sigur ca da, asta este. Dar din pacate unii facem forme mai urate. In functie de genele tale, de starea de sanatate anterioara", a declarat Nicolae Bacalbasa, la Romania TV.Deputatul Nicolae Bacalbasa, medic de profesie, fost presedinte al CJ Galati si protagonistul mai multor scandaluri spumoase din Parlament, nu se mai regaseste pe listele candidatilor pentru alegerile parlamentare.Poate cel mai controversat gest al lui Nicolae Bacalbasa a fost atunci cand i-a spus Ralucai Turcan ca va face fractura "daca mai da cu labele", afirmatia sa fiind urmata de gesturi obscene. In semn de protest fata de declaratia acestuia, parlamentarii USR au parasit sedinta de plen."Da cu labele, vezi ca faci fractura, vezi domnisoara ca faci fractura si pe urma nu mai poti sa... votezi", a spus deputatul PSD Gabriel Vlase i-a inchis microfonul si i-a cerut sa mearga in sala.De asemenea, CNCD l-a amendat pe Bacalbasa cu 6.000 de lei pentru discriminare, in urma afirmatiei: "No!... Sa fie clar!!! Chinezii au luat virusul de la lilieci, noi o sa-l luam de la ciorile noastre".