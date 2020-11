Medicul care conduce campania de vaccinare anti-COVID: "E posibil sa avem simultan doua sau trei vaccinuri COVID disponibile"

Medicul a evocat perspectiva ca UE sa dispuna simultan de mai multe tipuri de vaccin. El a insistat ca toate aceste produse vor trebui sa respecte cele mai stricte standarde ale institutiei europene de omologare."Vaccinul va ajunge in momentul in care va indeplini toate standardele siguranta, de calitate si de eficienta ale Agentiei Europene a Medicamentului. Este cert ca nu se va face rabat de la nicio norma de siguranta, calitate si eficienta in cazul acestui vaccin. Sunt date care arata undeva spre sfarsitul lunii decembrie, inceputul lunii ianuarie, am putea avea primul vaccin disponibil. Imediat ce acesta va fi aprobat, va fi distribuit in egala masura in tarile Uniunii Europene.(...) Comisia Europeana a incheiat contracte cu 5 producatori de vaccin diferiti. Noi trebuie sa avem garantia ca vom avea acces, pana la final, la cel putin un tip de vaccin. E posibil sa avem simultan doua sau trei vaccinuri disponibile, pe baza datelor prezentate de producator", a precizat dr. Gheorghita, la Antena 3 El a precizat ca Romania dispune de conditii de stocare la temperaturi scazute si a apreciat ca scepticismul unora fata de noile vaccinuri este indreptatit."Nu avem o certitudine vizavi de faptul ca va ajunge un anumit tip de vaccin. Vaccinul Pfizer are, intr-adevar, nevoie de aceste conditii riguroase de pastrare, la -70, -80 de grade dar isi pastreaza stabilitatea stabilitatea timp de 5 zile intre +2 si +8 grade. Aceasta este fereastra optima pentru efectuarea activitatii propriu-zise de vaccinare, timp in care vaccinul va sta la -80 de grade, in congelatoare pe care va pot confirma ca le avem pe teritoriul tarii.(...)Este important ca scepticismul, ingrijorarea sunt legitime, pentru ca avem acces doar la datele pe care le furnizeaza producatorul. Atunci cand vom avea informatiile concrete, transparente, furnizate de Agentia Nationala a Medicamentului, atunci probabil ca lucrurile vor sta altfel. Dar in acest moment, faptul ca o persoana este sceptica si ca are nevoie este multe informatii pentru a se decide este firesc (...) Speram sa fie (vaccinul, n.res.) luminita de la capatul tunelului, speranta de care ne agatam cu totii si ne dorim sa ne poate intoarce cat mai repede la o viata apropiata de normal", a spus Valeriu Gheorghita.