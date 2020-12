Medicul Catalin Denciu este considerat un erou, in Belgia. Numele sau se afla pe lista deschisa de medicul chinez Li Wenliang

Catalin Denciu "a marcat anul 2020", asa vorbesc jurnalistii belgieni despre medicul roman, ranit grav in timpul incendiului, potrivit Adevarul.ro Medicul Catalin Denciu este considerat un erou pentru generozitatea si profesionalismul sau si se afla pe locul 3 in topul intocmit de televiziunea belgiana alaturi de doctorul Li Wenliang din Wuhan, care a incercat sa alerteze comunitatea internationala despre prezenta noului tip de virus, in final devenind el insusi victima a bolii, si de capitanul Tom Moore, fost ofiter britanic, cunoscut pentru gesturile sale filantropice.El se afla si acum internat la spitalul militar pentru arsi, "Regina Astrid", din Bruxelles, cu arsuri pe 75% din suprafata corpului.Medicii belgieni au reusit sa-i refaca piciorul drept, insa medicul Catalin Denciu necesita mai multe interventii chirurgicale pentru arsurile de pe restul corpului. Arsurile sunt grave, pentru ca, atunci cand a intrat in sectia de terapie intensiva sa-si salveze pacientii, echipamentul de protectie cu care era imbracat a luat foc. Desi a fost detubat, inca nu a trecut de perioada critica.Pentru fiecare interventie chirurgicala are loc o noua intubare, din cauza durerilor puternice pe care acestea le provoaca. In prezent, medicul urmeaza si sedinte de kinetoterapie.Catalin Denciu se afla pe aceeasi lista de persoane care au marcat anul 2020, pe care se afla si medicul Li Wenliang din Wuhan, China. El este cel care a incercat sa-si alerteze colegii si autoritatile cu privire la pericolul coronavirusului. Nu a fost ascultat si chiar a fost arestat pentru raspandire de zvonuri false.Avea 34 de ani. Un pacient i-a transmis virusul. La inceputul lunii ianuarie 2020, a fost internat in spital . El a murit de COVID - 19 pe 6 februarie.Citeste si: