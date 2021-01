Medicul din Suceava care ar fi vaccinat persoane eligibile pentru etapa a treia, revoltat de amenda primita: "Am recurs la acest fapt, de a distruge vaccinul"

Andrei Manta a fost amendat cu 5.000 de lei pentru ca in centru s-au vaccinat peste 500 de persoane care erau incadarate in etapa a III-a. El marturiseste ca, dupa ce a aflat despre sanctiune, a aruncat mai multe doze de vaccin cu care ar mai fi putut fi vaccinate cinci persoane, desi oameni asteptau la rand pentru a fi imunizati.Medicul a declarat, joi seara, intr-o interventie la Digi 24, ca a avut un moment de "frustrare" in care a aruncat la gunoi cateva doze de vaccin anti-COVID-19, dupa ce a fost amendat pentru vaccinarea unor persoane care nu aveau dreptul in aceasta etapa."Au intervenit frustrari si... pur si simplu, pentru ca am primit acea amenda si pentru ca nu am reusit sa-mi fac datoria civica, morala vizavi de vaccinarea populatiei. (...) Aveam doi programati la poarta spitalului si restul venisera cu programari cu mai multe zile in urma, care nu au putut veni sa se vaccineze atunci cand au fost programati.Aveam mai multe variante de accesat aici: puteam sa le fac doar celor programati vaccin si restul dozelor sa il casez, puteam sa ii aman pe toti pe alta zi, lucru care ar fi insemnat din nou ilegalitate, cu ghilimelele de rigoare, pentru ca toti pacientii care se programeaza in ziua respectiva si vin in alta zi sunt considerati ca fiind neprogramati. Fie puteam sa fac sase doze de vaccin la cei programati si la altii dintre aceia cate asteptau. Era final de program, mai erau sase-sapte pacienti afara si, datorita lucrurilor care mi s-au intamplat in urma controlului am recurs la acest fapt, de a distruge vaccinul", a declarat medicul coordonator al centrului de vaccinare de la Radauti.Andrei Manta a precizat ca le-a spus oamenilor care asteptau sa fie imunizati fie sa vina in alta zi, fie sa se programeze pe platforma destinata vaccinarii. Medicul a admis ca nu a procedat corect, insa s-a suparat pentru ca i s-a imputat faptul ca a vaccinat oameni neprogramati. El a precizat ca "amenda nu conteaza"."Ar trebui sa se rezolve la nivel de institutii, DSP, INSP, inclusiv Ministerul Sanatatii, sa ajungem la un consens, sa incercam sa intelegem ca din zece pacienti care vin la vaccinare multi nu pot sa stea la rand (...) si de multe ori ne intreaba ce sa faca ei pentru ca nu mai pot sa ramana. Evident, le raspundem veniti in alta zi", a adaugat medicul.Manta a negat ca ar fi vaccinat persoane care nu ar fi trebuit sa primeasca serul in aceasta etapa a campaniei de vaccinare. "Dezmint acest lucru. Nu este adevarat. Sunt pacienti care au fost programati cu zile in urma si nu au putut veni, sunt pacienti care sunt din spital , care s-au razgandit, in etapa unu nu au acceptat sau nu au dorit sa se vaccineze si au venit acum, in etapa a doua, sunt pacienti pe care i-am vaccinat ca sa nu aruncam din doze", a sustinut medicul.El a negat ca ar fi trimis SMS-uri unor pacienti pentru a merge la vaccinare. El a mentionat ca asteapta ca autoritatile sa ia masuri pentru a nu mai exista "scapari" in organizarea campaniei de vaccinare.Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, ca au fost aplicate sanctiuni la centrul de vaccinare din Spitalul Radauti, unde au fost vaccinate 563 de persoane din etapa a III-a de vaccinare. Acest lucru a fost posibil pentru ca cei care se prezentau la vaccinare nu erau verificati in platforma cu programarile. Medicul coordonator a fost sanctionat cu 5.000 de lei."La cererea Ministerului Sanatatii, inspectorii sanitari din cadrul Directiei Sanatate Publica Suceava au efectuat un control la centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Municipal Radauti, dupa ce s-a constatat ca, in perioada 15-23 ianuarie 2021 au fost imunizate in acest centru 563 de persoane marcate ca eligibile pentru etapa a III-a de vaccinare. Controlul a avut ca scop verificarea modului de aplicare a Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania in acest centru", a transmis, joi, Ministerul Sanatatii.Citeste si: