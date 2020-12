FOTO Falsa doctorita care facea operatii estetice in apartamentul personal. Marturia unei cliente revoltate: "Pur si simplu firul a migrat si mi-a iesit singur prin piele"

Povesti de "groaza" cu Dr.Lana

Una dintre pacientele Dr. Lana, cum isi spunea Svetlana Serghei pe o pagina de Facebook , a facut o infectie grava dupa ce a mers la ea pentru o interventie cu fire resorbabile."Pe 29 februarie am fost la ea pentru o interventie cu fire de tip COG resorbabile. Urmare a interventiei a fost o infectie de toata 'frumusetea', voi atasa si poze. Discutand cu ea am luat, la recomandarea ei, un antibiotic, iar dupa 3 cutii inca nu trecea deloc. Norocul meu - ca sa spun asa, daca asta e noroc - este ca pur si simplu firul a migrat si mi-a iesit efectiv singur prin piele... Durerile si suferinta nu are rost sa vi le descriu. Ea a pretins ca este medic pana in ultimul moment si incerca sa dea vina pe mine pentru cele intamplate, apoi am descoperit grupul de pe Facebook si am vazut ca si alte fete au trecut prin asta si mi-am dat seama ca nu am nicio vina. Mai am interventii , stiu ce trebuie si ce nu trebuie facut in astfel de cazuri", a declarat femeia, pentru Adevarul Svetlana Serghei a pus la dispozitia celor interesate de chirurgia estetica un numar de telefon, dar preciza ca raspunde doar pe WhatsApp.La respectivul numar de mobil folosit pentru aceasta aplicatie, femeile care fusesera supuse procedurilor de microchirurgie estetica se plangeau apoi fie ca se simt rau, fie ca au dat banii dar nu vad nicio schimbare.Ele trimiteau fotografii cu "rezultatele" interventiilor si acuzau dureri, senzatii de arsura, disconfort din cauza faptului ca respectivele zone din jurul ochilor sau buzelor se umflau."Partea dreapta vizibil umflata, dura, si o senzatie de ardere putin.... de la durere cred. Si rosie!", i-a scris Svetlanei Serghei o pacienta."E ok, dragutza", i-a raspuns "Dr. Lana". "Stai linistita. Pune crema Baneocin", o mai sfatuia Svetlana Serghei.Femeile care au apelat pentru infrumusetare la serviciile Svetlanei Serghei au creat o pagina pe Facebook, intitulata sugestiv "Mi-a distrus fata << Dr. >> Lana".Acolo, acestea povestesc prin ce au trecut dupa operatiile estetice la care au fost supuse, marturii pe care le redam intocmai:- "Si prietena mea si-a facut 2 interventii la aceasta persoana ce se recomanda doctor, a ales-o doar pentru ca locuim in zona Baneasa, unde avea cabinetul. In urma interventiei cu Botox, sprancenele au suferit modificari si au "cazut" foarte mult in jos, pleoapele s-au lasat, incat nu isi putea deschide ochii foarte bine. Dr. Lana a fost anuntata dar nu a mai primit-o pentru control. Acum vreau sa o conving sa mearga sa depuna plangere. Are toate mesajele cu falsa doctora in telefon!"- "Si eu am facut o procedura la aceasta "doctorita". Un lifting facial 10 fire COG plus buze 1000 euro. Efect buze deloc. Lifting-ul, dupa o luna, nu mai are nici un efect. Sa nu va zic cat de dureros este! Dezamagita total"- "Nu o recomand! Am fost de 3 ori, mi-am luat teapa. Prima data mi-a spus ca am acidul migrat si imi recomanda sa mi-l topeasca.. (probabil vrajeala sa mai faca un ban in plus). Mi-a topit, apoi 2 injectari si nimic. 3 zile eram umflata, apoi cand se desumflau catre vindecare... nu mai aveam nimic!".Falsul medic estetician Svetlana Serghei, a fost retinuta joi seara, in urma audierilor la Politia CapitaleiEa este cercetata pentru infractiunile de inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati.Citeste si: