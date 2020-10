Avertismentul unui medic din ATI: "Din nefericire, situatia Italiei, a Spaniei se apropie din ce in ce mai mult de noi"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Doctorul Florin Rosu a spus pentru Antena 3 ca fiecare pacient va beneficia de ingrijiri de Terapie Intensiva, indiferent de varsta, statut social si comorbiditati."Trecem printr-o perioada nu dificila, foarte dificila. Daca nu ne vom da cu totii mana cu mana astfel incat sa trecem peste perioada aceasta, sigur perioada de cumpana se va prelungi. (...)Din nefericire, situatia Italiei, a Spaniei se apropie din ce in ce mai mult de noi. Pana in momentul de fata, medicii de Terapie Intensiva, impreuna cu medicii de boli infectioase, am reusit sa gestionam cazurile care intradevar aveau nevoie de Terapie Intensiva si nu am ajuns in situatia in care trebuie sa alegem intre pacienti. Nu cred ca are nimeni decenta, cadenta, sa poata sa aleaga intre doi pacienti, indiferent de varsta, de comorboditati. Ne dorim sa nu ajungem in situatia asta", a spus medicul.Florin Rosu trage un semnal de alarma si spune ca va fi nevoie de comisii medicale pentru a decide asupra vietii unui om."In momentul de fata nu aflam in aceasta situatie, dar momentul este foarte aproape. In momentul in care va trebui sa luam aceste decizii, sigur va fi o lupta interioara si sigur vom face comisii medicale, pentru ca nu poate un singur medic sa decida asupra vietii unui om. Vom face comisii medicale si in consecinta, vom alege pacientul care are cele mai multe sanse de a trece peste aceasta perioada dificila. Sa speram ca nu vom ajunge in aceasta situatie!", a spus Florin Rosu, seful sectiei ATI a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.