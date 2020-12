Medicul Marinescu, sfaturi pentru Sarbatori: "Testati-va inainte de a merge la rude, la masa de Craciun sau de Revelion!"

Putem lua COVID de la cumparaturi?

Situatia se agraveaza in Capitala

"Vin Sarbatorile si cred ca ar trebui sa fim foarte atenti. Intalnirile sa fie la nivel restrans, sa plecam de la ideea ca ce din jurul nostru ar putea fi asimptomatici sau usor simptomatici si sa fie infectati. N-ar fi rau sa ne testam inainte sa mergem la masa de Craciun sau de Revelion.Pentru a avea o siguranta mai mare. O sa fie momentul cand lasam garda jos, nu mai purtam masca, distantarea nu mai exista, regulile de igiena sunt si ele lasate deoparte si astfel solutia ar fi ca intalnirile sa fie in numar restrans de oameni. Atentie! Asimptomaticii nu pot fi depistati doar daca ne uitam la ei, chiar daca ne e ruda poate fi infectata" a spus Adrian Marinescu la Antena 1."Daca pastram igiena mainilor nu conteaza ce fel de cos luam. Important este sa avem grija la igiena si sa purtam masca. Nu e nevoie sa dezinfectam ambalajele, mainile sunt cele care transmit orice deci daca le avem curate, nu exista niciun risc" a mai adaugat medicul, conform sursei citate."Chiar daca in ultimele zile avem mai putine cazuri la nivel national, din pacate, in zonele rosii, si vorbim in primul rand de Capitala, nu se intampla acelasi lucru. Dimpotriva, in mod constant, in Bucuresti avem peste 1.500 de cazuri noi, chiar si spre 2.000. Asta inseamna o presiune foarte mare, pentru ca spitalele dedicate COVID din circuit sunt in numar mic", spune Adrian Marinescu.