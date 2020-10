Medicul Mioara Neagu, sefa UPU Fetesti, a murit de COVID-19. Avea 48 de ani. "Inconstienta noastra, a celor care nu respectam regulile, a mai ucis un om"

Doctorita Mioara Neagu (48), medic de medicina de urgenta si coordonator Primiri Urgente la Spitalul Municipal "Anghel Saligny" din Fetesti, a murit de COVID, potrivit Antena3 Medicul din Fetesti se infectase cu virusul Sars CoV-2 in luna septembrie. Nu avea comorbiditati.Prietenii de pe retelele de socializare sunt socati de veste si transmit condoleante familiei doctoritei Neagu."Azi nu zambim! Nu ne cere nimeni sa fim in prima linie ci sa-i protejam pe cei din prima linie. Azi, inconstienta noastra (a celor care nu numai ca nu respectam regulile dar chiar raspandim virusul) a mai ucis un om, un om care lupta pentru noi. EU,TU,EL,EA,NOI L-AM UCIS! Drum lin catre stele MINUNE DE OM-MIOARA NEAGU!", se arata intr-un mesaj postat de o colega de a doctoriteti, pe pagina ei de Facebook "Zi de doliu pentru breasla medicala, colega noastra Dr Mioara Neagu, a pierdut lupta cu boala,SARS Covid a rapus o, drum lin catre ingeri, suflet bun si nobil, sincere condoleante familiei indurerate! Inca un coleg rapus la datorie!", scrie o alta colega a medicului."Inconstienta noastra, a celor care nu numai ca nu respectam regulile dar chiar raspandim virusul (nestiind ca-l avem, fiind asimptomatici), a mai ucis un om. Un om care lupta pentru noi. Zbor lin spre cer Mioara,suflet si chip frumos!", a mai transmis o persoana pe pagina de Facebook a medicului.Potrivit datelor furnizare de Ministerul Sanatatii, pana in prezent, 12 medici romani au murit din cauza coronavirusului.Citeste si: