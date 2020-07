Medicul Monica Pop crede ca un vaccin eficient impotriva coronavirusului va aparea abia peste 10 ani

," a declarat Monica Pop la Antena 3. "Trebuie testat si vazut daca nu are efecte secundare. Uitati ce se intampla acum. E foarte important lucrul acesta! Daca se inventeaza un vaccin si el face mai rau decat virusul, am facut ce?! Deci, nu se poate repede!", sustine Monica Pop.Monica Pop a precizat ca procesul de testare in cazul vaccinurilor dureaza foarte mult, de ordinul anilor si s-a aratat foarte sceptica la posibilitatea de a avea un vaccin in urmatorii doi ani.