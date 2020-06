Medicul Musta atrage atentia ca valul doi al pandemiei a aparut deja in unele zone ale tarii: Numarul de cazuri din Brasov este mai mare decat in perioada acuta

Ziare.

"Asistam deja la un val doi in anumite zone ale tarii. Daca ne uitam la Brasov, numarul de cazuri este mai mare decat in perioada acuta a pandemiei. Noi (), din fericire, stam bine, avem un numar foarte mic de cazuri, dar daca nu vom fi precauti si nu vom intelege ca trebuie sa respectam regulile, sigur vom avea si un al doilea val.Acesta poate aparea in lunile de toamna, poate iarna. Sper ca acesta sa poata fi tinut sub control cum a fost tinut si in timpul primului val de pandemie", a afirmat medicul Virgil Musta pentru Express de Banat. Musta vorbeste si de sufocarea sistemului de sanatate, daca lucrurile vor continua in acest ritm si face apel la intelepciune in starea de alerta si la responsabilitate din partea tuturor."Sunt zone in tara in care numarul de cazuri a crescut chiar alarmant, cum este Brasovul, Bucurestiul, unde riscul de sufocare a sistemului de sanatate este deja prezent. Asta din cauza ca oamenii nu inteleg ca exista virus, ca exista transmitere, ca trebuie sa respectam regulile si ca daca nu le respectam riscam sa ne relaxam cu reguli mai stricte", a mai spus medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului "Victor Babes" din Timisoara.