Medicul Octavian Jurma: In Romania pana si epidemia de COVID-19 si-a luat aparent vacanta. Marul este frumos si dulce dar este otravit

Jurma afirma ca a scazut dramatic numarul de teste, au fost manipulati indicatorii, iar scaderea "aparent miraculoasa" a fost obtinuta cu "un pret enorm pe care o sa il platim anul viitor incepand cu mijlocul lunii ianuarie".Mesajul transmis de Octavian JurmaAzi, 29.12.2020, la nivel national in Romania avem o veste buna. Incidenta cazurilor de COVID-19 Romania a coborat pentru prima data sub 3 la mie. Doar 6 judete mai au o incidenta de peste 3 la mie. Un adevarat miracol de Craciun Aceasta imagine oficiala foarte buna justifica si faptul ca am fost si suntem printre cele mai relaxate tari din Europa in al doilea val. Coborarea abrupta a numarului de cazuri din luna decembrie este un cadou de Craciun care alimenteaza efervescenta vizitelor si vacantelor din aceasta perioada.In Romania pana si epidemia de COVID-19 si-a luat aparent vacanta! Asa cum am promis este o veste buna. Pacat ca nu este adevarata. Marul este frumos si dulce dar este otravit...Scaderea aparent miraculoasa a fost obtinuta cu un pret enorm pe care o sa il platim anul viitor incepand cu mijlocul lunii ianuarie.Am scazut dramatic numarul de teste, am manipulat indicatorii si i-am ignorat cand nu i-am putut manipula. In cele din urma am modificat si semaforul pentru ca sa trecem in scenariul verde la 1.5 in loc de 1 cum a fost stabilit in vara. Prin urmare acesta minciuna institutionalizata face ca cel mai frecvent cadou pe care il facem in aceste zile cand vizitam pe cineva fara masca sa fie boala COVID-19.Poti alege evident liber o minciuna frumoasa in dauna unui adevar urat. Sa nu uitam insa ca miniciuna otraveste indiferent cat este de placuta, in vreme ce adevarul vindeca indiferent cat este de dureros. Daca vei alege lumina adevarului in aceste sarbatori luminate, vei ramane in casa si te vei feri sa raspandesti boala chiar daca nu iti este personal teama de boala. Adevarul cadou de sarbatori vine dinspre Uniunea Europeana si este vaccinul anti-COVID-19 prin zidul de protectie pe care il produce in corpul nostru cu o simpla intepatura.Ce folos ca in curand vaccinul iti va putea salva viata daca virusul va ajunge la tine si cei dragi inaintea vaccinului. Acum mai mult ca oricand expresia "mori ca prostul" are un sens concret. Stai in casa pana la vaccin, poarta masca pana suntem toti vaccinati, mareste distanta pana putem fi iarasi aproape. Renunta la o petrecere vinovata si crispata anul acesta ca sa te bucuri de multe petreceri binemeritate in anii care vin.