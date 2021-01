Medicul Radu Tincu, despre vaccinurile transportate in cutii de pizza: "A fost neinspirata asocierea lor cu transportul unui vaccin de siguranta nationala"

"Urmeaza provocari mult mai mari"

"A fost neinspirata asocierea cutiilor inscriptionate cu pizza si transportul unui vaccin de siguranta nationala, un vaccin care este transportat in Romania militarizat, iata ca a ajuns subiect de bascalie pentru ca a fost transportat in niste cutii de pizza.Acest lucru face rau campaniei de vaccinare si trebuie sa nu se mai repete. Ce trebuie sa facem acum este sa finalizam cat mai rapid detaliile acestei prime faze. Situatia va fi mai complicata pentru ca va fi cel mai probabil aprobat al doilea vacin, si cel mai probabil al treilea vaccin. Tarile vor primi din toate cele trei vaccinuri", spus medicul Adrian Tincu, la postul B1 TV.Acesta a subliniat ca vor urma provocari mult mai mari din punct de vedere logistic pe masura ce campania se extinde catre populatia generala."Va trebui sa ai capacitatea sa gestionezi vaccinarea pe trei paliere si se pune intrebarea ce se va intampla daca nu vor fi suficiente doze pentru rapel, ce se intampla cu aceasta daca nu avem suficiente doze. O varianta a fost sa nu se mai faca a doua doza.Doza de rapel sa fie impinsa pe o perioada mai lunga de timp. Acest lucru insa risca sa dea posibilitatea virusului sa sufere mutatii si sa il faca mai rezistent impotriva vaccinului. In niciun caz nu se poate realiza incrucisa vaccinarea intre Pfizer si Moderna daca nu mai sunt doze suficiente.Statul trebuie sa se pregateasca pentru aceasta campanie extinsa la nivel populational cu trei vaccinuri care pot fi pe piata si care trebui sa fie distribuite", a mai precizat Radu Tincu.