Medicul Radu Tincu: Numarul urias de cazuri raportate in ultima perioada va genera si un procent proportional de pacienti care, din pacate, isi vor pierde viata.

Crestere de pacienti la ATI

Acest lucru ar avea insa "un impact negativ pentru tot sistemul sanitar", pentru ca pacientii cu alte patologii vor accesa din ce in ce mai greu sectiile de acest gen. Cat despre decesele legate de noul coronavirus, doctorul a declarat ca numarul "urias" de cazuri pozitive din ultima perioada "va genera si un procent proportional de pacienti care din pacate isi vor pierde viata".Autoritatile au transmis joi, 3 decembrie 2020, un nou raport privind evolutia pandemiei de coronavirus in tara noastra. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.661 cazuri si 212 decese. La ATI sunt 1.252 de pacienti internati.Referitor la numarul de decese, Radu Tincu a afirmat ca este un lucru previzibil, in contextul numarului foarte mare de pacienti diagnosticati pozitiv in ultima perioada, relateaza B1 Tv. "Din pacate, este un lucru previzibil in contextul in care am avut un numar foarte mare de pacienti diagnosticati pozitiv in ultima perioada. Acest numar urias de pacienti, 8.000, 9.000, 10.000 de cazuri, va genera si un procent proportional de pacienti care din pacate isi vor pierde viata.Pe de alta parte, atat timp cat sistemul sanitar ajunge la capacitatea maxima de preluare a acestor pacienti si cu cat vom atinge aceasta capacitate, cu atat mortalitatea va creste, pentru ca multi din pacienti sunt temporizati si trebuie sa astepte o perioada mai lunga de timp pana la a fi preluati in sectiile de Terapie Intensiva. Tot acest timp de asteptare creste riscul de mortalitate," declara Tincu.Radu Tincu a comentat si numarul mare de pacienti de la Terapie Intensiva."Din pacate, si aici situatia va fi in continuare grava si se va agrava in perioada urmatoare, pentru ca cifrele pe care astazi le vedem sunt imaginea datelor de acum doua, trei saptamani. Bolnavii care ajung astazi in Terapie Intensiva vin din cei diagnosticati in urma cu doua, trei saptamani. Pe aceasta logica, mergand pe platoul de 8.000, 9.000 de cazuri pe zi, asta inseamna ca in continuare pentru perioada urmatoare va fi o crestere a numarului de pacienti din Terapie Intensiva.Singura posibilitate de a-i gestiona este ca sistemul sanitar sa transfere si sa transforme paturi suplimentare de Terapie Intensiva, din zona pacientilor cu alte boli, catre pacientii cu COVID-19, acest lucru, sa stiti, avand un impact negativ pentru tot sistemul sanitar, pentru ca pacientii cu alte patologii vor accesa din ce in ce mai greu sectiile de Terapie Intensiva si cel mai probabil mortalitatea la nivel national va fi crescuta cumultata atat a celor care au coronavirus, cat si a celor care au nevoie de spitalizare si nu mai au locuri disponibile in spitale, acestea fiind ocupate din ce in ce mai mult de pacienti care se imbolnavesc de COVID-19".