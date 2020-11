Medicul Radu Tincu: "Regulile care intra in vigoare de luni ar fi trebuit respectate de acum cateva saptamani"

"Din pacate, evolutia pandemiei in acest ritm extrem de accelerat depaseste orice capacitste de infrastructura si de personal medical, care nu poate fi achizitionat in regim de urgenta. Situatia cred ca va deveni si mai grava in perioada urmatoare, pentru ca se va inregistra o accelerare a numarului de pacienti care vor ajunge la Terapie Intensiva, rezultati din acei aproape 10.000 de pacienti raportati din fiecare zi.Cred ca va trebui sa gasim o solutie sa-i gestionam in urmatoarea perioada, peste o saptamana, 10 zile din acest moment, insa nu putem creste ritmul de pacienti nou diagnosticati, va trebui sa respectam cu cea mai mare strictete si rigurozitate masurile impuse de autoritati, pentru ca in absenta lor vom ajunge sa depasim capacitatea de Terapie Intensiva nationala, iar atunci va fi o situatie dramatica", a precizat Radu Tincu, la postul B1 TV. Intrebat daca in acest moment exista un protocol de transfer al pacientilor e la ATI in alte tari, medicul a preciat ca "nu exista deocamdata un astfel de protocol", mentionand ca in acest sens sunt doua variante de luat in calcul - transferul pacientilor si importul de infrastructura medicala cu personal medical."Daca vom ajunge sa depasim capacitatea de Terapie Intensiva, putem sa solicitam un ajutor international, pentru ca un pacient in stare critica nu este atat de usor de transportat intr-o alta tara". Cu toate acestea, dat fiind contextul actual cu care se confrunta intreaga Europa medicul sustine ca "numai printr-o responsabilitate colectiva si extrem de riguroasa vom putea sa controlam aceasta pandemie"."Cele 10.000 de cazuri din aceasta saptamana vor crea un impact major asupra sectiilor de Terapie Intensiva in urmatoarele saptamani si este posibil ca nici cu acest nivel de imbolnaviri sa nu reusim sa gestionam situatia. Regulile care intra in vigoare de luni ar fi trebuit respectate de acum cateva saptamani, iar de luni, de cand vor intra in vigoare, oamenii nu trebuie sa se simta nemultumiti, trebuie sa le respecte pentru ca altfel vom asista la scenariul din alte tari, in care oamenii au murit in ambulante, pe holurile spitalului, si nu au mai putut fi prluati de sectiile de Terapie Intensiva", spune medicul.