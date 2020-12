Medicul Simona Tivadar, sarcastica pe Facebook: "La epidemia asta am descoperit cat de organizata e omenirea"

Medicul si-a impartit postarea in 4 categorii de "multumiri", revenind cu o postare pe Facebook dupa o lunga perioada de absenta.Redam, mai jos, postarea integrala:"Mai, ce-mi place mie la epidemia asta este ca am descoperit cat de organizata e omenirea! Despre inteligenta ma abtin sa comentez, ca nu am atatea injuraturi in vocabular si ma tem ca m-as face de rusine.Pe locul intai, OMSu', care a batut toate recordurile de profesionalism anul asta, clar. Promptitudine, profesionalism, competenta, etc, etc, ca iar nu-mi ajung cuvintele. Merita, mai nene, toti functionarii superiori salariile de mii de euro (plus bonusuri de risc, ca tocitul coatelor in fata calculatorului poate da infirmitati grave decidentului sanatatii, care risca sa nu poata continua munca de la birou acasuca la el, in intimitatea baii, munca numita popular si oarecum nerespectuos, laba). Orice scenarist SF de mana a cincea de la Hollywood ar fi facut planuri mai bune decat marii specialisti in preventie si politici sanitare, da' nu le mai ramasese credit pe telefoanele XXL-- sau cum s-or numi ultimele modele Apple aparute si cumparate lor ca sa ne poarte de grija--sa sune si sa se lamureasca cum se gestioneaza o epidemie pe intelesul tuturor.Pe locul doi, guvernele, care reusesc sa nu se coordoneze nici cu nevoile populatiei, nici cu epidemiologii, nici cu previziunile economice, nici intre ele, ca de aia am murit noi sa facem revolutie si UE, ca sa faca fiecare neam ce il taie capul in fusul lui orar, pe masura ce isi bea cafeaua si se limpezeste la cap, ca cu creierii- mai greu.Pe locul trei, Romania, cu mentiune speciala din partea juriului, ca intotdeauna, patria mea iubita pe care am vizitat-o la categoria impuse acu doua saptamini. Fiindca, ce sa vezi, mi s-a stricat stiftul bancar meidinciaina numit token si BCR nu a gasit alta cale de a-mi da un e-token fara sa merg eu cu picioarele intr-o sucursala. Sau la consulatul de la Berna, dar asta e alta poveste cu lupul si cu deznodamintul " nu se poate " pe care v-o spun alta data. Ca sa imbratisez pamintul sfant al tarisoarei timp de 72 h cu scutire de carantina, am facut un dosar de 72 de acte, timbre fiscale, cereri, copii, tot circul; am corespondat o saptamana cu DSP, am tocat o mica avere pe telefoane; despre biletul de avion nu vorbesc pana nu iau o nitroglicerina. Cu testul PCR negativ, am ajuns in lacrimi de fericire pe aeroport, unde functionara DSP s-a sters cu toate la viziera (ca nu e frumos sa zicem kur) si mi-a spus ca medicii sunt exceptati de kktul de dosar pentru care m-am batut cu capul de pereti o saptamana. Organizare, cum ziceam!Pe locul patru, IT-istii care fac aplicatiile pentru guverne, companii aeriene, ministere, etc. Impecabil lucreaza si astia, ca mi-e si jena sa fiu din aceeasi specie cu asa capete luminate, o biata proasta ca mine. Ieri m-as fi dus la copchila care infrunta Covidul ca profesor la o scoala in Catalunya (contact estimat = 1500 oameni/zi) dar nu poate bea o cafea cu o prietena la o terasa, ca epidemie, ca bombe biologice, ca o omoara pe bunica, etc. Alta saptamana cu ochii pe liste, legi, companii aeriene. Pun valiza pe cantar, la check- in, cand aud intrebarea fatala: test PCR aveti? Nu, zic, Elvetia nu e pe lista tarilor pentru care Spania cere testul. Ba da, zice functionara, a intrat zilele astea.Pai sa vad lista, zic, ca am verificat zilnic. N-o gaseste.Chemati un superior, insist eu, sa ne ajute sa ne lamurim. Vine o doamna cu nervii tari si incepe sa caute. Dupa 15 minute pe ceas si scurmat pe site-uri in trei limbi, imi arata triumfatoare lista pe site-ul IATA. Am cazut de acord ca e cam dificil sa te lamuresti si m-a sfatuit sa depun o plangere. Am ras.Ce sa fac? M-am intors, imi fac testul si mai incerc si maine. M-am inscris insa pe loc la scoala de stewardese, ca am toate calitatile necesare- tinerete, prospetime, rabdare cu obraznicii- ca sa am si eu acces la listele IATA, la secretele pe care calatorul nu trebuie sa le stie despre calatoria lui.Ajunsa acasa, mi-am facut niste comfort food: macaroane cu branza. Si un orez cu lapte dupa o reteta dacica-stramoseasca adaptata omului modern, ortodoxa totusi, de post, cu scortisoara si Xanax, a iesit o minune. Sa ma incadrez si eu in statisticile care spun ca au crescut prescriptiile de antidepresive cu 60% in 2020, ca sunt disciplinata, imi plac regulile. Si sf-urile. Si misterele birocratice. Si organizarea. Si competenta. Cu conditia sa se faca pe banii si pe nervii mei, iar cel responsabil sa capete un bonus, asa cum merita cu prisosinta.Sarbatori fericite tuturor. Paziti-va de virus, de autoritatile exagerat de organizate, de atot-stiutori si sceptici. Spalatul des si distanta adecvata- la propriu si la figurat- fac minuni", a scris medicul pe Facebook.