Medicul Virgil Musta: "La fiecare persoana testata pozitiv, sunt 10 care nu sunt depistate"

Ei au ajuns la aceasta concluzie dupa au analizat datele de la Oficiul National de Statistica din Marea Britanie in cazul a peste 36 de mii de persoane testate pozitiv.Cercetatorii britanici spun ca este nevoie de testarea pe scara larga a populatiei, deoarece pericolul raspandirii noului coronavirus este mai mare decat s-a crezut initial.De altfel, studii anterioare au aratat ca la fiecare persoana depistata cu noul coronavirus, alte 10 sunt purtatoare ale virusului fara sa stie - a spus la Europa FM , medicul Virgil Musta, seful sectiei de boli infectioase de la Spitalul Victor Babes din Timisoara.Medicul crede ca in aceasta situatie se afla acum si Romania, dar ca NU testarea in masa a populatiei ar fi solutia, ci respectarea regulilor:La fiecare persoana depistata pozitiv, sunt 10 care nu sunt diagnosticate, purtatoare de virus. Sunt foarte multi in comunitate care au virusul, nu stiu ca-l au, au simptome minore, dar ei sunt in jurul nostru. Este important ca orice contact cu alta persoana sa fie cu protectie, adica cu masca.