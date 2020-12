Medicul Virgil Musta: "Noua tulpina de SARS-CoV-2 creeaza premisele unui al treilea val pandemic, foarte greu de stapanit"

Este posibil sa ajunga in Romania?

Specialistul este de parere ca acest val poate fi tinut sub control, datorita faptului ca s-au impus masuri dure in ceea ce priveste circulatia persoanelor intre state, insa ar putea avea consecinte devastatoare, avand in vedere ca sistemele de sanatate sunt suprasolicitate."Noua tulpina creeaza premisele unui al treilea val, ceea ce face ca sistemele de sanatate, care sunt deja sub o presiune deja foarte mare, sa nu mai faca fata, de aceea este necesar sa se ia masuri din fasa, pentru a nu se ajunge la o contagiozitate foarte mare.Este cu cunoscut in stiinta medicala ca virusii sufera mai multe mutatii, dar de obicei acestea sunt minore. S-au mai descoperit pe parcursul acestui an mai multe mutatii, dar care se pare ca nu au influentat nici patogenitatea, nici contagiozitatea acestui virus.In aceasta situatie sunt doua mutatii a proteinei care fixeaza virusul de celula si permite intrarea in celula si creste contagiozitatea si transmisibilitatea bolii.Apare o transmitere intensa, foarte greu de stapanit pentru ca vin in acelasi timp cu un un numar de cazuri severe si critice care necesita internare in terapie intensiva si deja locurile sunt limitate" a explicat epidemiologul, la B1 TV. Intrebat daca este posibil ca noua forma sa ajunga in Romania, medicul a explicat ca faptul ca s-a actionat inca de la primele cazuri, ar putea insemna reducerea drastica a raspandirii acesteia."Am inteles ca deja s-au luat masuri, in sensul ca traficul este oprit pe cale aeriana, iar persoanele care vin din Marea Britanie sunt carantinate. In momentul in care o zona este carantinata, riscul de a se transmite scade. Este necesar sa se ia aceste masuri pentru ca altfel vom avea si mai mult de suferit.Din cate am inteles, mutatiile nu au efect asupra patogenitatii, asupra severitatii, dar se stie ca un numar mare de cazuri vine cu un numar mare de cazuri severe, pentru ca cuprinde si persoanele la risc, care evolueaza sever, deci exista consecinte si in acest sens", a declarat medicul.