Dr. Virgil Musta. "Sistemul sanitar mai poate rezista doua saptamani, in ritmul actual de infectari"

"Numarul de cazuri e atat de mare, incat a creat o presiune enorma asupra sistemului de sanatate. Nu mai sunt locuri la nivelul ATI, ne batem pentru aceste locuri. Mai avem foarte putine locuri in spitalele suport.Asta inseamna ca in curand nu vom mai avea unde sa internam pacientii care au nevoie de terapie, de oxigen. Suntem in pragul de a ajunge in situatia Italiei, unde pacientii mureau la domiciliu pentru ca nu mai aveau unde sa se interneze", a transmis medicul Virgil Musta, intr-o interventie la Radio Europa FM Referitor la respectarea regulilor, medicul a spus ca este "doar o problema de vointa si responsabilitate"."Este momentul ca institutiile statului sa actioneze mult mai ferm. Sa nu lase ca oamenii sa nu mai respecte regulile. Poate in ultimul ceas vom avea o schimbare de atitudine si nu vom ajunge in situatia Italiei", a mai precizat Virgil Musta.El a mai aratat ca purtarea mastii ar ajuta foarte mult si ca ar trebui sa devina obligatorie peste tot sau macar atunci cand stam de vorba cu cineva, chiar daca suntem in aer liber.."Daca ne intalnim cu cineva si stam la povesti, noi trebuie sa avem masca pe figura. La ora actuala foarte multa lume este bolnava. Multi nu stiu pentru ca fac forme asimptomatice, dar imprastie boala, ii infecteaza pe altii", a mai transmis medicul Virgil Musta.Autoritatile sanitare au raportat vineri, 9 octombrie 2020, un numar de 3.186 de cazuri noi si 52 de decese, inregistrate in 24 de ore. La ATI sunt internati 613 de pacienti.