Mesajul unui medic care s-a vaccinat anti-COVID: "Daca punem in balanta riscurile si beneficiile, balanta inclina covarsitor de mult in partea beneficiilor"

"Viata este o suma de riscuri pe care ni le asumam, pe care le controlam si pe care le depasim. Si ca daca punem in balanta riscurile si beneficiile pe care ni le aduce acest vaccin, balanta inclina covarsitor de mult in partea beneficiilor", spune dr. Catalin Apostolescu - medic primar infectionist, citat de Digi 24.Medicul Sorin Petrea a fost cel de-al cincilea roman care s-a vaccinat anti-COVID. Este cel mai in varsta angajat al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals si este coodonatorul campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus in acest spital "O vorba din batrani spune ca anumite trenuri nu trec decat o data prin gara lor si sa nu stea pe ganduri cand o lume intreaga medicala se vaccineaza. Asta inseamna ca doctorii stiu ce fac", le spune dr. Sorin Petrea celor care inca sovaie in privinta vaccinului."A insemnat o scapare de o mare grija pentru ca mi-am spus daca ma vaccinez si am apucat sa ma vaccinez, ceea ce nu speram ca se va ajunge la vaccinare atat de repede, voi scapa de grija de a face boala, care pentru o persoana mai in varsta inseamna sigur o evolutie mai nefasta, ba chiar fatala", marturiseste dr. Sorin Petrea.Sunt mesajele a doi dintre doctorii care vad zilnic manifestarile greu de descris ale bolii COVID-19.Dr. Catalin Apostolescu recunoaste ca i-a fost teama de aceasta boala, dar spune ca a fost o teama controlata. "A fost acea teama care te invata sa fii atent, sa fii precaut, sa isi dezvolti anumite proceduri de lucru in asa fel incat totul sa fie in siguranta. Stiam ca va veni COVID-ul si in Romania si din acest motiv de o luna, o luna si jumatate noi ne pregateam deja", explica medicul.