Ministrul Sanatatii va trimite Corpul de Control la Spitalul Mobil de la Letcani. O parte a instalatiei electrice a cazut chiar in timpul vizitei lui Nelu Tataru

"La solicitarea presedintelui Consiliului Judetean Iasi () am format o echipa de experti care va veni de la Bucuresti , precum si Corpul de Control, pentru a putea evalua daca activitatea care se desfasoara in acest moment daca este propice pentru urmatoarea perioada tratarii pacientilor si daca ofera siguranta personalului medical. Ca si repere sunt cele sesizate de Directia de Sanatate Publica", a declarat ministrul Nelu Tataru, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta dupa ce a vizitat Spitalul Mobil de la Letcani.Ministrul Sanatatii a declarat, totodata, ca doreste ca in cursul lunii noiembrie sa vada evolutia infectarilor cu noul coronavirus in zona Moldovei, dar si capacitatea de cazare, de personal si dotare a unitatilor spitalicesti in cazul in care va fi inregistrata o crestere a cazurilor care necesita terapie intensiva."Contextul este cel in care urmarim in perioada urmatoare, cea a lunii noiembrie, sa vedem o evolutie la nivel de Moldova, la nivel de Iasi, la nivel de centru universitar Iasi ca si capacitate de backup, capacitate de personal, de dotari pentru a putea fi pregatiti de o crestere a cazurilor pe terapie intensiva. Urmeaza o perioada in care vom avea in continuare o crestere, noi speram o crestere scazuta de cazuri noi in conditiile in care avem niste restrictii care intra de luni in vigoare si in masura in care se va urmari ca acestea sa fie implementate si respectate", a declarat ministrul Sanatatii.In cadrul aceleiasi conferinte de presa, presedintele in functie al Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat ca DSP a constatat opt deficiente la Spitalul Mobil de la Letcani."Procesul de predare primire s-a blocat limitandu-se la preluarea pe baza de inventar a unei parti din aparatura medicala necesara acordarii asistentei medicale.Doi, lipsa documentatiei tehnice aferente instalatiilor de toate tipurile, inclusiv manuale de utilizare si fisele tehnice ale bunurilor din dotarea Spitalului Mobil. Practic, astazi Carmen Dorobat (managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, coordonatorul Spitalului Mobil din Letcani - n.r.) si echipa medicala de acolo nu au cartea tehnica sau manualele privind instructiunile de utilizare.Trei, alimentarea cu apa potabila si conductele de canalizare externe nu sunt izolate complet, existand, evident, riscul de inghet. Ati observat cum arata o lucrare facuta de o administratie social-democrata, pesedista, in frunte cu domnul presedinte Maricel Popa, din bani publici.Patru - burdufurile de trecere dintre module nu asigura etanseitate si nici izolarea termica pe timpul iernii, existand pericolul de blocare a usilor.Cinci - instalatia de incalzire realizata cu aparate de aer conditionat nu functioneaza in conditii de temperatura scazuta la mai mult de minus 15 grade Celsius.Sase - apele pluviale nu sunt colectate, inundand curtea si reprezentand un factor de risc mai ales in perioadele de inghet.Sapte - nu sunt contractate serviciile de mentenanta pentru alimentarea cu apa, oxigen, energie electrica, PSI.Opt - Agentia de Dezvoltare Intercomunitara Euronest () nu a reusit sa respecte termenele asumate cu privire la etapele de predare-primire si de remediere a deficientelor constatate", a declarat noul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe.Conform acestuia, chiar in timpul vizitei ministrului Sanatatii la Spitalul Mobil de la Letcani "o parte a instalatiei electrice a cazut intr-unul dintre compartimente"."Astazi (duminica - n.r.) in timp ce eram la Letcani o parte a instalatiei electrice a cazut intr-unul din compartimente. In urma discutiilor avute cu prof. Dorobat (managerul Spitalului de Boli Infectioase - n.r.), cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, saptamana viitoare va veni de la Bucuresti o echipa de experti care impreuna cu cei de la Boli Infectioase, de la DSP, sa faca o evaluare minutioasa a tot ce inseamna deficiente la Letcani si ce trebuie sa facem sa pregatim Spitalul de la Letcani pentru perioada rece si sa fim pregatiti pentru situatia in care vor aparea mai multe cazuri si vom fi nevoiti sa tratam mai multi ieseni sau cetateni romani la Letcani", a spus presedintele Consiliului Judetean Iasi.