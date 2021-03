Virgil Musta, despre explozia numarului de noi infectari: "De trei saptamani ne confruntam cu un numar foarte mare de pacienti COVID"

INSP: 378 de persoane au fost confirmate in Romania cu tulpina UK

Medicul a atras atentia ca Romania risca sa ajunga precum Italia, care inregistreaza din nou o explozie a numarului de cazuri , corelata cu presiunile uriase asupra spitalelor."De trei saptamani ne confruntam cu un numar foarte mare de pacienti COVID. Vedem varful aisbergului. Zilnic evaluam 50-100 de pacienti dintre care o parte trebuie internati, deoarece au forme severe. Suntem intr-o presiune foarte mare, deoarece spitalul nostru si cele suport sunt aproape pline. Riscam sa ajungem intr-o situatie similara cu a Italiei, ceea ce nimeni nu isi doreste. Eu nu sunt deloc relaxat, ci ingrijorat. Pe langa numarul mare de cazuri, care se datoreaza prezentei tulpinii britanice exista riscul aparitiei celorlalte tulpini. Exista riscul ca tulpina noastra sa sufere mutatii genetice. Cand intr-o comunitate sunt foarte multe imbolnaviri, la un moment dat virusul sufera mutatii", a spus medicul.Musta a precizat ca situatia nu e deloc buna si ca trebuie luate masuri rapid."Nu toate lucrurile depinde de noi, ci de vaccinurile pe care le primim de la comunitatea europeana. Aceste lucruri au intarziat vaccinarea, un proces esential in acest moment al valului trei de pandemie, pe care il poate bloca", a declarat medicul Virgil Musta la GANDUL LIVE.378 de persoane au fost confirmate in Romania cu tulpina Marea Britanie, dintre care 29 sunt copii, doua cazuri cu tulpina sud-africana si doua cu cea braziliana, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, Florentina Furtunescu, reprezentant al Institutului National de Sanatate Publica (INSP)."De la inceputul cunoasterii circulatiei acestor tulpini, in Romania s-au selectat 772 de probe. Sunt finalizate 382 de probe, din care 378 sunt cu tulpina britanica, iar dintre acestea 29 la copii, 2 probe cu tulpina sud-africana si 2 cu tulpina braziliana", a precizat Furtunescu.