Operatie in premiera in Romania. Nasul unui pacient a fost reconstruit in antebratul acestuia

Interventia chirurgicala a fost realizata de specialistii unei clinici medicale din Bucuresti . Acestia s-au confruntat cu cazul complicat al unui pacient care nu avea nas, urechi si par din cauza unui accident, scrie Europa FM Medicii au decis sa ii reconstruiasca nasul utilizand tegument si cartilag chiar de la pacient. Mai mult, noul nas a fost ajutat sa se dezvolte sub pielea de pe antebratul pacientului si apoi a fost realizat transplantul.In urma cu patru luni, pacientul a fost operat pentru prima data, ocazie cu care s-a prefabricat un nas la nivelul antebratului. Sub piele s-a plasat un schelet cartilaginos asemanator cu cel al unui nas. De la nivelul coastelor a fost recoltat cartilaj, care a fost sculptat si montat astfelincat sa reconstituie cat mai aproape de normal structura interna de sustinere a unui nas. Tegumentul a fost si el rearanjat pentru a realiza o reconstructie partiala a narilor.Cele patru luni au fost necesare pentru ca structura cartilaginoasa sa se integreze vascular in tesuturile de la nivelul antebratului, astfel incat sa poata fi recoltata in siguranta odata cu vasele de sange din zona. Structura care are forma unui nas pe antebrat, a fost recoltata din acea zona, impreuna cu o artera si o vena si a fost transplantata pe fata."Vasele de sange de la nivelul antebratului, artera si vena radiala au fost legate (anastomozate) la nivelul arterei si venei faciale, pentru ca toata neostructura tisulara sa supravietuiasca.Cartilajele noului nas au fost inserate la nivelul resturilor cartilaginoase existente, tegumentul a fost suturat la exterior, iar interiorul narilor a fost reconstruit partial cu pielea din lamboul prefabricat si partial cu doua mici grefe de piele. Operatia a durat 8 ore, speram ca in urmatoarele 2 saptamani, vasele reparate sa ramana patente si noul nas sa supravietuiasca fara probleme.Daca evolutia va fi cea pe care o asteptam, in 2-3 luni vom putea intra in ultima parte a reconstructiei nasului - cea de finisare din punct de vedere estetic. Vor fi cateva operatii scurte care vor conduce, speram, la un aspect destul de apropiat de normal", a explicat pe Facebook Dragos Zamfirescu, doctor in Stiinte Medicale, Medic Primar in Chirugie Plastica, Estetica & Microchirurgie Reconstructiva.