Neurologul decedat din cauza COVID-19 era renumit pentru inovatiile in domeniul medical care au salvat sute de pacienti

"Un ultim omagiu, celui care a marcat neurologia romaneasca si nu numai, Distinsului Prof Dr Ovidiu Alexandru Bajenaru, membru al Academei Romane, plecat prematur dintre noi, datorita infectiei COVID- 19.Vesnica mea recunostinta pentru eforturile domniei sale pentru a gasi o solutie care sa amelioreze viata pacientilor cu Boala Parkinson.Odihniti-va in pace, dle profesor!Familiei indurerate sincere Condoleante!", este unul dintre mesajele postate de cunoscutii sai pe Facebook Prof. dr. Ovidiu Bajenaru avea 63 de ani si de 26 de ani conducea Clinica de Neurologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. Era unul dintre cei mai apreciati medici din Romania, iar de numele sau se leaga mai multe premiere medicale. Una dintre cele mai rasunatoare inovatii a fost o interventie complexa realizata in anul 2012, la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala. Este vorba despre o operatie de implantare a sapte electrolizi intracerebrali, avand ca scop identificarea exacta a locului in care se afla focarul epileptic si extragerea acestuia.Profesorul are o activitate medicala impresionanta. A trecut prin toate etapele profesionale si a ajuns unul dintre cei mai cautati medici neurologi din Romania.Potrivit CV-ului sau, Ovidiu Bajenaru a absolvit Facultatea de Medicina -UMF"Carol Davila" Bucuresti in anul 1983. Pana in 1985 a facut stagii clinice post-absolvire in Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti si in Clinica de Boli Infectioase Colentina.Apoi, in perioada 1985-1990 a fost asistent universitar stagiar in Catedra de Neurologie a UMF"Carol Davila" Bucuresti - Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Clinica de Neurologie.De asemenea, in 1985-1989 ajunge medic secundar neurolog la Clinica de Neurologie (Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti)In 1989 devine medic specialist neurolog.Un an mai tarziu, in 1990 ajunge asistent universitar titular (functie obtinuta prin concurs) in Catedra de Neurologie a UMF"Carol Davila" Bucuresti - Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Clinica de Neurologie.In anul 1993 este Doctor in Stiinte Medicale - UMF "Carol Davila" Bucuresti si ocupa functia de Sef de lucrari (prin concurs) in Catedra de Neurologie a UMF"Carol Davila" Bucuresti- Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Clinica de Neurologie.In perioada 1993 - 2002 ocupa functia de Director Medical al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.Din 1994 este medic primar neurolog si tot de atunci este seful Clinicii de Neurologie- Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.A scris peste 400 de lucrari stiintifice publicate, fiind totodata autor sau coautor a 14 carti medicale publicate in Romania. De asemenea, a fost, incepand din 2001, organizator principal al Congreselor Nationale Anuale ale Societatii de Neurologie din Romania (cu participare internationala).Medicul a fost decorat in anul 2019 de catre presedintele Klaus Iohannis cu Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de cavaler.Distinctia i-a fost oferita "in semn de deosebita apreciere si recunoastere pentru rezultatele obtinute de-a lungul timpului in activitatea medicala si didactica, pentru daruirea si abnegatia dovedite in perfectionarea actului medical", potrivit decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis la 29 noiembrie 2019.De-a lungul timpului i-au mai fost fost decernate numeroase premii, dintre care amintim:Premiul de Excelenta in Neurologie in Romania - pentru activitatea stiintifica si educationala la nivel national (2005, 2006 si 2011);Premiul Societatii de Medicina Interna din Romania pentru cel mai activ colaborator stiintific dintr-o specialitate inrudita (2008, 2012);Excellency prize of the International Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity (Polonia, 2011);Premiu de excelenta al International Brain Foundation si Academia de Stiinte Medicale din Romania - pentru activitatea in domeniul neurologiei din Romania (2014);Premiul de Excelenta pentru activitate medicala, acordat de Ministerul Sanatatii din Romania (2015); Ordinul "Sf. Imparati Constantin si Elena" - acordat de Patriarhia Romaniei, pentru activitatea in domeniul asistentei medicale a populatiei;Premiul de excelenta pentru intreaga activitate al Fundatiei "Prof. Dr. Marin Voiculescu" (2015);Premiul de excelenta pentru intreaga activitate in domeniul neurologiei din Romania al Fundatiei Academica (2016), potrivit https://umfcd.ro/