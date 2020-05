Niciun cadru medical care trateaza pacienti cu COVID-19 nu a primit pana acum bonusul promis. Cum explica Tataru

Ziare.

com

Anuntul a fost facut ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, care a spus ca nu a primit de la niciun spital lista cu numele celor care se califica pentru aceasta plata.Este vorba despre un stimulent financiar de risc, in valoare de 2.500 de lei brut pe luna.Noi am creat un cadru legislativ prin care sa putem plati, bonifica, acesti oameni care au lucrat. Mai ramane sa stim si care sunt acesti oameni. N-avem la nivel central de unde sa stim", a declarat Nelu Tataru pentru Europa FM Toate categoriile de personal sanitar in cazul carora exista riscul sa se infecteze cu COVID-19, inclusiv asistentii medicali comunitari si personalul din reteaua de medicina legala, vor primi un stimulent financiar de risc de 2.500 de lei brut pe luna, potrivit unei ordonante aprobate de Guvernul Romaniei. "Toate categoriile de personal sanitar in cazul carora exista riscul sa se infecteze cu COVID-19, inclusiv asistentii medicali comunitari si personalul din reteaua de medicina legala, vor primi stimulentul financiar de 2.500 de lei, conform Ordonantei aprobate in Guvernul Romaniei", a informat, pe 2 mai, Ministerul Fondurilor Europene, intr-un comunicat.Plata stimulentului de risc de 2.500 lei brut/luna va fi finantata din Programul Operational Capital Uman.Este vorba despre: personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare si personalul paramedical care transporta, evalueaza, pune diagnostic si trateaza persoanele bolnave de Covid-19; personalul care ofera servicii de asistenta medicala comunitara, respectiv servicii de ingrijire medicala, activitati de izolare si monitorizare a persoanelor aflate in carantina; personalul din reteaua de medicina legala implicat in manipularea si efectuarea necropsiilor persoanelor decedate care au fost diagnosticate cu Covid-19.Amintim ca, la inceputul lunii aprilie, presedintele Klaus Iohannis a solicitat Executivului sa identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plati un bonus lunar medicilor si personalului medical care lucreaza cu pacienti infectati cu COVID-19 In acest sens, seful statului a mentionat "un bonus consistent, de cateva sute de euro pe luna"."Personalul medical, medicii nostri, sunt linia noastra de aparare impotriva epidemiei. Avem incredere in ei, ne punem sperantele in ei, dar trebuie sa fim foarte constienti ca pentru ei este o situatie de stres major, este un pericol suplimentar la care se expun, avem asteptari mari de la ei si atunci, in consecinta, cred ca este corect sa recunoastem aceasta situatie si sa recunoastem, evident, ca este nevoie si de un pic mai mult decat cuvinte frumoase", a afirmat atunci Iohannis.