Niciun loc liber la ATI pentru bolnavii de COVID in spitalele din orasul Iasi. Bolnavii cu forme severe vor fi dirijati catre spitale din alte localitati

Cele 41 de paturi la ATI disponibile in spitalele din municipiul Iasi pentru bolnavii de Covid-19 sunt ocupate, urmand ca pacientii cu forme grave sa fie internati la unitati din alte localitati.Astfel sunt pregatite alte sase paturi ATI la spitalul din Pascani, sefii Directiei de Sanatate Publica cerand sprijinul directiilor similare Botosani si Vaslui pentru transferul altor pacienti la unitati medicale din cele doua judete. Totodata, la inceputul acestei saptamani ar urma sa fie deschisa o sectie de terapie intensiva pentru cazurile de Covid-19 la spitalul de Recuperare din municipiul Iasi.Cele 24 de paturi de terapie intensiva din cadrul Spitalului Mobil de la Letcani inaugurat vineri nu pot fi utilizate, din cauza unei defectiuni grave a statiei de oxigen care face imposibila deschiderea acestei sectii.Pana luni, in judetul Iasi s-au inregistrat 8.001 cazuri de Covid-19, Iasiul situandu-se pe locul al doilea pe tara, dupa Bucuresti . In ultimele 24 de ore, in judet au fost raportate 125 de cazuri.