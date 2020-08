Nu toti pacientii care s-au vindecat de COVID-19 si-au dezvoltat imunitate. Explicatiile medicului Virgil Musta

Schema de tratament, schimbata

"Ei deja au trecut prin boala si, foarte probabil, s-au imunizat si-atunci pot fi mai relaxati. Dar, imediat dupa ce le facem externarea, le facem si recomandarea ca inca 14 zile sa ramana la domiciliu, in autoizolare, pentru ca, pe de o parte, daca cumva inca sunt contagiosi, sa nu dea virusul altora, si pe de alta parte, pana se formeaza aceasta imunitate, sa nu contacteze de la altii. Ei pot face o recadere, cu o forma mai severa de COVID-19", a declarat Virgil Musta, invitat in editia speciala a emisiunii " Romania, te iubesc! ", difuzata duminica la Pro TV.Specialistul a facut referire si la avertismentul Organizatiei Mondiale a Sanatatii vizavi de faptul ca nu este obligatoriu ca pacientul care a facut infectia sa dezvolte si imunitate."Da, e adevarat. Sunt persoane care, genetic, nu sintetizeaza anumite proteine, anticorpi la structurile antigene, nu numai in acest caz, ci si in alte situatii, pe de o parte. Pe de alta parte, sunt persoanele care au o imunitate scazuta, iar acestea nu realizeaza ansamblul necesar ca sa faca un numar de anticorpi protectori.", a declarat Virgil Musta.Medicul si echipa sa au recurs, recent, la schimbarea schemei de tratament in cazul bolnavilor de COVID-19 pe care ii trateaza, introducand un anticoagulant in medicatia pacientilor."Dinamica cunostintelor despre aceasta boala este foarte mare. Daca acum o luna sau doua stiam ca boala afecteaza numai plamanii, intre timp am aflat ca afecteaza si alte organe si-am aflat ca o mare parte dintre formele severe evolueaza asa din cauza unei hipercoagulabilitati, o tulburare in coagularea sangelui, care produce tromboze la nivelul plamanului, inimii, sistemului nervos sau in alte organe.Noi ne adaptam terapia, chiar daca terapia antivirala a ramas aceeasi, fiind cea din protocolul national. Terapia patogenica, de a preveni aceste complicatii care sunt cauzatoare de moarte sau care fac ca evolutia in cazul multor pacienti sa fie severa, noi am hotarat sa prevenim aceasta patogenie tratand din timp. Nu numai in ceea ce inseamna tulburare de coagulabilitate, ci si in ceeace inseamna sindromul inflamator", a declarat medicul Virgil Musta.Intrebat cum evalueaza rezultatele de pana acum, medicul a raspuns: "Experienta nu este foarte lunga. Probabil ca intr-o luna, o luna jumate, vom avea niste rezultate pe care vi le voi putea transmite. Aparent, aceasta atitudine terapeutica este de succes".