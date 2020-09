Numarul angajatilor DSP Ialomita confirmati cu noul coronavirus a ajuns la 14

Conform conducerii DSP Ialomita, toti cei 14 angajati ai institutiei care au fost confirmati cu SARS-COV-2 au fost izolati si s-au aplicat masurile prevazute in metodologia INSP privind gestionarea focarelor de coronavirus.La inceputul saptamanii, patru angajati ai DSP erau infectati.Cazuri de coronavirus mai sunt si in alte institutii din Ialomita: la Politie, dar si la Prefectura.Judetul Ialomita este singurul din regiunea de sud-est pe trend ascendent. In ultima saptamana, in Ialomita au fost depistate mai multe focare de COVID-19 in institutii publice, in total fiind raportate 56 de cazuri noi.In total, de la debutul pandemiei, in acest judet s-au inregistrat 1.086 de bolnavi de COVID-19.