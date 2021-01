Medic, despre pandemia de coronavirus in Romania: "Discutam despre o evolutie usor favorabila"

Medicul de terapie intensiva Radu Tincu a declarat la Digi24 ca se asteapta insa, ca in urmatoarele 10 - 12 zile sa se vada o crestere a numarului de infectari, ca urmare a sarbatorilor, dar ca aceasta ar putea fi redusa."A variat foarte mult numarul de teste zilnice, ceea ce face imposibila analiza corecta, dar la ATI, a ramas constant numarul de pacienti internati.Nu am inregistrat cresteri ale pacientilor care au nevoie de ATI, in conditiile in care in multe zone de focar spitalele erau supraaglomerate.Discutam de o evolutie usor favorabila, cel mai probabil ca urmare a respectarii masurilor de protectie. Dupa sarbatori, insa, peste tot se constata o usoara tendinta de crestere a infectarilor, care cel mai probabil se va manifesta si in Romania, pentru ca in astfel de perioade, oamenii reduc din vigilenta.In 10 - 12 zile vom vedea probabil o crestere, nu ma astept sa fie semnificativa, pentru ca oamenii au inteles ca masurile sanitare simple pot tin in frau pandemia", a declarat Radu Tincu.Citeste si: