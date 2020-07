O angajata a unei crese din Alba Iulia si o fetita, depistate cu COVID -19. Institutia, inchisa timp de 2 saptamani

"Cresa 2 Ampoi va fi inchisa 2 saptamani, incepand de luni 27 iulie. Masura era necesara deoarece o fetita a fost depistata pozitiva COVID-19 joi, 23 iulie 2020. Aceasta s-a infectat din familie, tatal sau fiind declarat bolnav cu o zi inainte.Astazi au fost prelevate probe de la intreg personalul Cresei 2 Ampoi si copii, singurul test pozitiv SARS-CoV-2 fiind al educatoarei care a intrat in contact cu fetita. Niciun alt copil sau angajat al cresei nu a fost infectat cu noul coronavirus.Deoarece fiul educatoarei testata pozitiv frecventeaza Cresa 1 Ampoi, impreuna cu DSP Alba s-a luat decizia inchiderii si a acestei crese si a testarii personalului si copiilor.Testarea se va face luni, 27 iulie si tototdata se va face dezinfectia ambelor crese. In functie de rezultatele testarilor s-ar putea extinde perioada de suspendare a activitatii si la Cresa 1 Ampoi, tot pe o perioada de 2 saptamani", a precizat Robert Roman, purtatorul de cuvant al Primariei Alba Iulia, citat de publicatia locala. Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, la Cresa 2 Ampoi au fost testate 34 de persoane, dintre care 14 copii si 20 de angajati Potrivit surselor alba24.ro, fetita a luat virusul de la tatal sau si, in consecinta, au fost testati ceilalti copii si toate angajatele cresei, constatandu-se ca in afara de o ingrijitoare, toti au un rezultat negativ.