O tanara cu o grupa de sange foarte rara, care a decedat la Iasi, a salvat mai multe vieti in Romania, Slovenia si Germania

In acest caz, au fost gasiti pacienti compatibili si in afara granitelor tarii.", a precizat Raluca Neagu, coordonator CRT Iasi, citata de Ziarul de Iasi. Tanara de 25 de ani se afla de mai mult timp in moarte cerebrala la Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu, ca urmare a unor malformatii la creier. Cei doi rinichi prelevati au fost transplantati la doi pacienti, unul de 27 ani din Suceava si altul de 37 de ani din Dorohoi."Cei doi pacienti erau dializati din 2017. Ambele interventii au decurs fara incidente, iar pacientii au fost transferati in sectia de transplant renal. Multumim familiei donatoare care prin gestul sau a redat sansa la o viata normal tot unor tineri. Felicitari echipei de transplant pentru mobilizare si pentru efectuarea interventiilor intr-un timp foarte scurt", a declarat medicul Ionut Nistor, purtator de cuvant al Spitalului Clinic Parhon.Transplantul de cornee urmeaza sa fie realizat de echipa medicala de la Spitalul Sfantul Spiridon cel mai probabil in acest weekend.