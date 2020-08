O tanara insarcinata in varsta de 33 de ani a murit la spitalul din Alba Iulia, infectata cu coronavirus

Tanara din satul Tatarlaua, comuna Cetatea de Balta, a fost transferata la Alba Iulia de pe sectia de ATI a spitalului din Targu Mures. mMedicii din Alba au incercat sa ii salveze viata tinerei si copilului nenascut insa din pacate eforturile au fost in zadar.Aceasta s-ar fi infectat in familie, dupa ce ar fi luat virusul chiar de la fratele ei, intors din Spania. In urma cu aproximativ o saptamana, mama tinerei, confirmata la randul ei cu noul coronavirus, a decedat.Pana vineri, 7 august 2020, in judetul Alba erau raportate 807 cazuri de COVID-19, 606 de persoane vindecate si 46.415 teste efectuate. Numarul deceselor inregistrate din cauza COVID-19 a ajuns la 34.