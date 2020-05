Oferte tot mai generoase pentru medici: Cel mai mare spital din Baragan a dat anunt pe Facebook

Ziare.

Spital renovat recent, dotari excelente, conexiune rapida la autostrada A2, cazare in bloc nou, program flexibil, sporuri dar si alte avantaje, precum participari la congrese. Aceasta este oferta cu care sunt asteptati medicii ATI-sti care vor dori sa lucreze la Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi , cel mai mare spital din Baragan.Directorul medical al unitatii sanitare este cel care a publicat anuntul pe Facebook, in speranta ca va fi contactat de medici care vor dori sa lucreze in spital."In momentul de fata avem un singur medic anestezist. Pentru a sustine activitatea spitalului avem disponibile 9 posturi de medic specialist ATI si 1 post de medic primar ATI", a scris pe Facebook dr. Georgiana Enache, directorul medical interimar al spitalului.Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Gheorgh Borcean, ne spune ca Romania are mare nevoie de acesti specialisti si explica lipsa lor."Specialitatea de anestezie-terapie intensiva e cam desertica. Au fost la un moment dat vreo doua-trei judete in tara care nu aveau anestezist si se apela la colegi de-ai nostrii care veneau din sudul tarii. O astfel de specialitate este foarte tehnica, foarte scumpa si foarte cautata si bine platita, de aceea acesti oameni pleaca mai multi decat cei din alte specialitati", spune el.Un medic primar ATI-ist poate castiga in Romania peste 10.000 de lei. In Germania, in schimb, poate primi peste 6.000 de euro.