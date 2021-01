Oftalmologul Monica Pop, atac violent la medicii Arafat, Tataru, Rafila si Craiu: "Nu sunt infectionisti! Ei au dreptul la opinie in alta specialitate si alti medici, nu?"

Postarea Monicai Pop:

"Ei au dreptul la opinie in alta specialitate si alti medici, nu?," se plange Monica Pop.Oftalmologul arata ca "functii si diplome de management, chiar si master, avem mai toti dar se vede ca nu si aceleasi drepturi." In acest context, ea arata ca moderatorul unei emisiuni ar dezinforma cu rautate."Dl Dr. Raed Arafat, medic in specialitatea anestezie si terapie intensiva;Dl Dr. Nelu Tataru - medic chirurg;Dl Dr. Alexandru Rafila, microbiologie;Dl. Dr Mihai Craiu, medic pediatru;Dl. Dr. Gabriel Diaconu, psihiatru (?).Etc, etc, etc! Sint toti MEDICI! Ca SI NOI!Medic infectionist nu este nici unul din ei! Ei au dreptul la opinie in alta specialitate si alti medici, nu? FUNCTII si diplome de management, chiar si master, avem mai toti dar se vede ca NU SI ACELEASI DREPTURI! Desi avem aceeasi facultate grea de Medicina, in care se invata si epidemiologie si infectioase si virusoligie si microbio- si histologie, etc.Un moderator foarte malitios, fara cultura medicala si care scoate din context deliberat, pentru a lovi, lucruri spuse cu totul altfel, si care pare total dezinformat, desi n-ar trebui si care, din razbunarile-i caracteristice, judeca cu spume si cu o privire urita si rea pe cei care isi permit sa aiba o parere care nu corespunde cu a lui!Si, cu totala lipsa de delicatete (nici nu era de asteptat), dezinformeaza, cu rautate, la greu!!! Nu asta asteapta oamenii! HALAL DREPTATE, HALAL CORECTITUDINE!!!"