Opt focare de COVID - 19 sunt active in judetul Timis. Un al noualea focar a fost stins

"In contextul pandemiei COVID-19, pe raza judetului Timis, situatia epidemiologica se caracterizeaza prin existenta a noua focare declarate, la nivelul carora s-au instituit toate masurile impuse de situatie si sunt monitorizate in permanenta cu maxima atentie, pentru a preveni raspandirea infectiei cu virusul SARS-Cov-2, neconditionat de eforturile pe care le implica acest lucru. Dintre acestea, opt focare mai sunt active si se afla in stricta supraveghere a specialistilor din cadrul DSP Timis", transmite DSP Timis, intr-un comunicat de presa de duminica seara.Primul focar se afla la Sfitalul CFR Timisoara unde au fost confirmate 9 cazuri. Al doilea este la o unitate de procesare a carnii din Timisoara unde au fost confirmate 142 de cazuri din 1.364 de teste efectuate. La Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara au fost depistate 15 cazuri de COVID - 19, iar la un spital privat, tot din Timisoara, au fost confirmate 6 cazuri.La Spitalul de Psihiatrie Gataia sunt 12 cazuri de COVID - 19, alte trei la o unitate economica, 11 intr-o localitate din judet, iar 47 la Faget, oras care a intrat duminica, la ora 19.00, in carantina.Toate aceste focare se afla sub supravegherea Directiei de Sanatate Publica Timis.Un al noualea focar de infectie declarat in cazul unui obiectiv economic a fost inchis, dar a ramas in continuare in monitorizarea DSPJ Timis.Printre masurile luate de DSP Timis, in aceste focare se numara reinstruirea personalului medical in vederea respectarii masurilor de protectie si profilaxie (purtarea echipamentului la locul de munca: masca, manusi, halate si ochelari la manevre generatoare de aerosoli); intreruperea activitatii sectiei pentru efectuarea curateniei si dezinfectiei terminala si continuarea apoi a activitatii doar pentru consultatii de urgenta cu personalul negativ si care nu a fost in tura cu personalul depistat pozitiv; repetarea instruirii personalului medical in vederea respectarii masurilor de protectie si profilaxie (purtarea echipamentului la locul de munca: masca, manusi, halate si ochelari la manevre generatoare de aerosoli); informarea contactilor apropiati privind masurile de profilaxie si control.In judetul Timis, in sectiile de Terapie Intensiva, dintr-un total de 35 de paturi, 16 sunt ocupate in sectiile anti- Covid. De asemenea, din 237 de paturi disponibile pentru pacientii depistati cu SARS COV 2, 139 sunt ocupate.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in judetul Timis au fost depistate 995 de cazuri COVID - 19, iar 12 dintre acestea doar in ultimele 24 de ore.