Pacienti cu boli grave stau ingramaditi, pe holuri, sa primeasca tratamentul salvator la Institutul Fundeni

Conducerea spitalului spune ca nu poate face fata numarului mare de pacienti trimisi la institut dupa ce mai multe spitale au fost transformate in unitati suport COVID.Imaginile fost surprinse de un pacient in Institutul Fundeni, unul dintre cele mai mari spitale din Romania, relateaza Stirile TVR. Pacientii stau ingramaditi pe holuri. Asteapta cu orele sa primeasca tratament. Cand reusesc sa intre, au parte de aceleasi conditii pentru ca, in plina pandemie, nu poate fi respectata masura distantarii fizice. Sunt oameni care sufera de boli grave, chinuiti de tratamente dure.Conducerea spitalului spune ca s-a ajuns intr-o astfel de situatie din cauza numarului mare de pacienti.Multe dintre spitale au devenit suport COVID, asa ca trimit pacientii la sectia de Hematologie de la Institutul Fundeni. Acum se cauta solutii, sustine conducerea spitalului, pentru gasirea unor locuri suplimentare, inclusiv pentru zona de triaj.La sectia de Hematologie a institutului sunt si 150 de internari intr-o zi. Fiecare pacient care are nevoie de tratament petrece cateva ore pe un pat de spital