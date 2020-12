VIDEO Imagini de cosmar din morga spitalului Horezu. Pacientii COVID care au decedat sunt tinuti in mizerie, pe jos: "E ca in filmele de groaza"

Sunt noi imagini care au fost publicate dupa inredistrarile ingrozitoare de la spitalul din Resita. Astfel, persoanele care decedeaza din cauza virusului ucigas sunt lasate pe jos, in sicrie sau pe mese.In interior este mizerie, iar rudele mortilor intra singuri in morga, fara sa fie insotiti de vreun angajat al spitalului. Acestia se ghideaza doar dupa capacele sicrielor pentru a-si putea lua mortii acasa."Nu e nimeni aici. Ce sa fac? Sa scriu in caiet ca am luat decedatul? Nu stiu cum e posibil asa ceva. E ca in filmele de groaza. Trebuie sa punem capacul, pana il duce la groapa. Morga secolului nostru, spitalul Horezu. Fara personal. Fiecare isi ia mortul care vrea", a spus una dintre rudele persoanelor decedate, care a filmat totodata imaginile greu de urmarit.Conducerea spitalului spune ca incidentul de vineri este doar o exceptie deoarece in morga au ajuns patru decedati in 24 de ore. Conducerea recunoaste ca la morga nu este niciun angajat, iar rudele sunt indrumate de portar si ajutate, in mod obisnuit, sa identifice cadavrele, potrivit Mediafax, citat de RTV. Tot portarul este cel care distribuie echipamentele de protectie pe care rudele trebuie sa le poarte cand intra in morga. In ceea ce priveste mizeria din interior, aceasta ar fi formata din lucrurile decedatilor pe care rudele nu le mai iau.