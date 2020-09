Parintele Calistrat, dupa ce s-a vindecat de COVID, despre beneficiile tehnologiei: Imediat ce te-a pus la tomograf, stiu ce medicament sa-ti dea

Despre tehnologie

El a povestit cum s-a infectat cu noul coronavirus si a dezvaluit cum au fost zilele petrecute in spital "Am stat duminica pana la ora 3 cu oamenii, dar la predica am sesizat ca am o tuse necontrolabila. Am luat ca orice taran 2 paracetamol cu ceai si am vazut ca tusea se intensifica si am cerut parerea doctoritei de familie.Doctorita mi-a spus sa fac un test de COVID. La prima ora am aflat ca este pozitiv, neavand simptomele astea de care se vorbeste. Am avut o stare de tuse si am si inceput imediat sa iau medicamente . Luni spre seara s-a oprit si tusea. Nu am mai avut nicio problema, am vazut tot felul de replici de genul, astea erau povesti nemuritoare.Mi-a spus doctorita de acolo ca nu este voie cu telefonul dar am spus ca am nevoie sa mai dau cate un mesaj. Le-am spus celor de acasa ca sunt bine, am avut o stare perfect normala. Am stat in spital pana la testul negativ, pentru a nu il transmite cuiva," a declarat parintele Calistrat la Antena 3. Parintele a evidentiat beneficiile tehnologiei insa a si avertizat credinciosii sa se fereasca de excese. "Nu am fost niciodata habotnic, nu este firea mea, am fost poate printre primii care au avut telefon mobil care era cat o caramida, niciodata nu m-am jenat. Nu sunt impotriva tehnologiei. M-am uitat si in spital ce bine e, imediat ce te-a pus la tomograf, stiu ce medicament sa-ti dea.Trebuie sa avem grija ca si consumatorii de tehnologie, creatorii de tehnologie, sa o stapaneasca asa bine ca sa nu se intoarca impotriva noastra. Folosirea excesiva duce la epuizarea fizica, psihica, trupeasca, la consumul nervos. Aici trebuie sa avem grija", a mai spus Parintele Calistrat.Preotul a anuntat la inceputul lunii septembrie, pe o retea de socializare, ca este infectat cu noul coronavirus si a declarat ca se simte bine, dar este internat in spital, sub tratament si sub supravegherea medicilor.